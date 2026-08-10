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Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Conmebol confirmó la postergación del duelo pautado para este miércoles a las 21.30 en el Campín de Bogotá debido al terremoto. River no jugará.

10 de agosto 2026 · 19:18hs
River no jugará en Colombia.

River no jugará en Colombia.

Se confirmó la suspensión del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo, pautado para el miércoles a las 21.30, se postergó a causa del terremoto magnitud 7.4 en la escala de Ritcher que azotó buena parte de Colombia durante la mañana del lunes. Pese a que Bogotá, ciudad capital y sede del encuentro, prácticamente no fue afectada, las autoridades del fútbol del país y de Conmebol, tomaron la determinación priorizando la seguridad. Lo mismo ocurrirá con el encuentro entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores, que se iba a disputar este martes en Ibagué.

El comunicado de Conmebol por el partido de River

En su comunicado, en el que se expresa "la más profunda solidaridad con el pueblo colombiano" por lo ocurrido, la Conmebol no arrojó precisiones acerca de cuándo se jugará la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, únicamente anunció la suspensión del encuentro pautado para el miércoles. Tampoco se expidió acerca de una posible sede en el caso de que no se pueda disputar en Colombia durante la semana próxima.

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River no jugará en Colombia.

River, atento a los efectos del sismo en Colombia

Teniendo en cuenta antecedentes anteriores y que las llaves de cuartos de final están pautadas para las semanas del 8 y 15 de septiembre, la serie entre colombianos y argentinos se postergaría una semana. Es decir: la ida, a priori en el Campín, se jugaría el próximo miércoles 19 de agosto, mientras que la vuelta en el Monumental tendría lugar siete días más tarde.

"Conmebol sabrá tomar las decisiones que considere necesarias. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que esperar", le explicó a TyC Sports Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Ritcher, y fue registrado a las 7:34 de este lunes con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. Los temblores llegaron a afectar a Cali, Manizales y Pereira; mientras que en Bogotá y Medellín también hubo algunos daños, por ahora menores. Según el Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento se han reportado dos réplicas de magnitudes 2,8 y 4,8 de la misma escala.

Tanto en Bogotá como en el resto de las zonas afectadas, y del país en general, son horas de incertidumbre y de trabajos de rescate incesantes. En ese sentido, la DIMAYOR anunció el aplazamiento de los partidos del fútbol profesional que se iban a llevar a cabo esta semana, priorizando la seguridad y enviando un mensaje de solidaridad a los afectados, y los reprogramó a partir del próximo lunes.

River Independiente Santa Fe Terremoto
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