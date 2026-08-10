Uno Entre Rios | La Provincia | Diseña Paraná

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Diseña Paraná cerró la etapa presencial de evaluación y capacitación con emprendedores locales y avanza hacia la selección de proyectos que participarán

10 de agosto 2026 · 21:15hs
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026.

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026.

El programa Diseña Paraná completó la etapa presencial de evaluación e intercambio con la tercera y última clínica de diseño, realizada el sábado 8 de agosto, con la participación de más de 100 emprendedores locales.

La jornada reunió propuestas de indumentaria, textil, objetos, accesorios, almacén natural y diseño multisoporte. Los participantes presentaron sus productos y realizaron sus pitches de venta ante el jurado integrado por Karina Budassi, Juan Berrón y profesionales vinculados al diseño y la comunicación.

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá.

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores.

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

La instancia no estuvo centrada únicamente en la selección de proyectos. También buscó generar devoluciones constructivas y promover el intercambio para fortalecer las propuestas creativas, comerciales y de identidad de cada emprendimiento.

La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó el valor de las clínicas como espacios de encuentro y retroalimentación. Señaló que el nivel de profesionalización y compromiso de los participantes demuestra que Diseña Paraná trasciende el formato de una feria y constituye una política pública orientada a potenciar el talento local y consolidar el ecosistema creativo de la ciudad.

Capacitación para mejorar las imágenes

Como parte de las actividades previas, el viernes 7 de agosto se desarrolló el taller "Fotografía con celular: mirar, componer y comunicar", en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La capacitación estuvo a cargo de María Cristina Gerhold, especialista en comunicación audiovisual y docente universitaria, integrante del Centro de Producción en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

Durante el encuentro, los emprendedores incorporaron técnicas de composición y herramientas para aprovechar sus dispositivos móviles en la producción de imágenes. El objetivo fue mejorar la comunicación de sus productos y fortalecer la identidad visual de cada proyecto en los entornos digitales.

La feria será en octubre

Con las tres clínicas finalizadas y el ciclo de capacitaciones concluido, Diseña Paraná ingresa en la etapa definitoria para conformar la nómina de proyectos que participarán de la feria, prevista del 10 al 12 de octubre.

Los emprendedores continúan trabajando bajo el eje temático "Pulsión floral: flores representativas de Paraná", una consigna que propone desarrollar productos vinculados con la identidad y la pertenencia local.

Diseña Paraná es impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de Marca Ciudad y la Subsecretaría de Producción, en articulación con el Consejo Asesor de Marca Paraná, universidades y organismos especializados, entre ellos el INTI y el Club de Emprendedores de Paraná.

Diseña Paraná Emprendedores clínicas
Noticias relacionadas
El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia.

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Alumnos e instructores pregonan por la limpieza del Pariente del Mar.

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Sofía Gan es la nueva presidenta del Partido Socialista.

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Debaten las prioridades para anticiparse a El Niño en Paraná.

Debaten las prioridades para anticiparse a El Niño en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Ultimo Momento
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Policiales
Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Ovación
Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de engaño y exigen rendición de cuentas

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas

La provincia
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Dejanos tu comentario