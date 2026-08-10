Diseña Paraná cerró la etapa presencial de evaluación y capacitación con emprendedores locales y avanza hacia la selección de proyectos que participarán

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026.

El programa Diseña Paraná completó la etapa presencial de evaluación e intercambio con la tercera y última clínica de diseño, realizada el sábado 8 de agosto, con la participación de más de 100 emprendedores locales.

La jornada reunió propuestas de indumentaria, textil, objetos, accesorios, almacén natural y diseño multisoporte. Los participantes presentaron sus productos y realizaron sus pitches de venta ante el jurado integrado por Karina Budassi, Juan Berrón y profesionales vinculados al diseño y la comunicación.

La instancia no estuvo centrada únicamente en la selección de proyectos. También buscó generar devoluciones constructivas y promover el intercambio para fortalecer las propuestas creativas, comerciales y de identidad de cada emprendimiento.

La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó el valor de las clínicas como espacios de encuentro y retroalimentación. Señaló que el nivel de profesionalización y compromiso de los participantes demuestra que Diseña Paraná trasciende el formato de una feria y constituye una política pública orientada a potenciar el talento local y consolidar el ecosistema creativo de la ciudad.

Capacitación para mejorar las imágenes

Como parte de las actividades previas, el viernes 7 de agosto se desarrolló el taller "Fotografía con celular: mirar, componer y comunicar", en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La capacitación estuvo a cargo de María Cristina Gerhold, especialista en comunicación audiovisual y docente universitaria, integrante del Centro de Producción en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

Durante el encuentro, los emprendedores incorporaron técnicas de composición y herramientas para aprovechar sus dispositivos móviles en la producción de imágenes. El objetivo fue mejorar la comunicación de sus productos y fortalecer la identidad visual de cada proyecto en los entornos digitales.

La feria será en octubre

Con las tres clínicas finalizadas y el ciclo de capacitaciones concluido, Diseña Paraná ingresa en la etapa definitoria para conformar la nómina de proyectos que participarán de la feria, prevista del 10 al 12 de octubre.

Los emprendedores continúan trabajando bajo el eje temático "Pulsión floral: flores representativas de Paraná", una consigna que propone desarrollar productos vinculados con la identidad y la pertenencia local.

Diseña Paraná es impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de Marca Ciudad y la Subsecretaría de Producción, en articulación con el Consejo Asesor de Marca Paraná, universidades y organismos especializados, entre ellos el INTI y el Club de Emprendedores de Paraná.