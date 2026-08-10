Terremoto en Colombia: al menos 138 muertos, 570 heridos y alerta roja hospitalaria

Las víctimas fatales en Pereira ascienden a 138, según el reporte del Gobierno tras el terremoto en Colombia. También hay daños en edificaciones.

Tras el terremoto en Colombia, hay al menos 111 muertos, 380 heridos y alerta roja hospitalaria.

El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 registrado este lunes dejó un balance preliminar de 138 fallecidos y 570 heridos, mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país.

El informe fue entregado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

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El Gobierno declaró situación de “desastre nacional” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la cifra oficial de víctimas y daños, que incluye 1.575 viviendas afectadas.

Entre la infraestructura averiada, detalló: 18 centros de salud, 52 centros educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías. También mencionó seis aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y uno afectado en pista de aterrizaje.

“El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida y atender a los necesitados”, aseguró el mandatario. “La prioridad es rescatar a todas las personas que se encuentran bajo escombros”, puntualizó el presidente, quien asumió el viernes.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo de la Espriella, anunció la declaración de “desastre”.