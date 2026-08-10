La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Un simple incidente de tránsito en La Paz, pasó a mayores y terminó con un joven detenido por daños a terceros y resitencia a la autoridad

Un simple incidente de tránsito en La Paz, pasó a mayores y terminó con un joven detenido por daños a terceros y resitencia a la autoridad

Este domingo, personal de Comisaría Primera de La Paz, intervino en un hecho ocurrido en la intersección de avenida Artigas y Torres Vilches de esa ciudad, en relación a un accidente de tránsito. Un joven de 19 años fue detenido por daños a terceros y resistencia a la autoridad.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que un funcionario policial se encontraba forcejeando con un hombre que se hallaba sobre una motocicleta involucrada en el siniestro. El mismo intentaba retirarse del lugar y habría agredido físicamente al policía con golpes de puño, procurando darse a la fuga. Ante esta situación, el individuo fue reducido de inmediato.

De las averiguaciones practicadas se estableció que el accidente se produjo entre un automóvil, conducido por un hombre de 73 años, y una motocicleta, conducida por un joven de 19 años. Ambos vehículos circulaban por avenida Artigas en sentido este - oeste. Al realizar una maniobra, el automóvil fue impactado en su sector lateral izquierdo trasero, ocasionándose daños en uno de sus cristales.

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Posteriormente, el conductor de la motocicleta habría intentado retirarse del lugar, siendo interceptado por el personal policial, e iniciando la resitencia.

Puesto el hecho en conocimiento de la Unidad Fiscal de La Paz, se dispuso la detención del joven de 19 años, quien fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Asimismo, se procedió a la retención de la motocicleta, debido a que carecía de documentación.