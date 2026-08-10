La propuesta del Círculo Médico reunió a niños y familias en una jornada con exposición de obras, premios, chocolatada y actividades vinculadas al arte.

El Círculo Médico cerró "Zumbidos de Colores" con una muestra de arte para las infancias.

En el marco del Mes de las Infancias, el Círculo Médico Departamento Paraná realizó el viernes 7 de agosto la muestra y cierre del concurso de pintura “Zumbidos de Colores”. La iniciativa, desarrollada a través del programa Artistas del Paraná, convocó a niños, niñas y familias en una jornada dedicada al arte, la creatividad y el encuentro.

Durante la actividad se expusieron los trabajos realizados por los participantes, quienes plasmaron en sus obras distintas miradas sobre las abejas, su importancia para la biodiversidad y su aporte al equilibrio ambiental.

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El Círculo Médico celebrará el Mes de las Infancias con una muestra de arte y premiación

“Después de meses de propuestas y trabajo, los niños y niñas participaron y plasmaron en sus obras la importancia que tienen las abejas en nuestra vida y en nuestro planeta”, señaló la secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico, Cristina Cassanitti.

La profesional destacó además que la propuesta buscó brindar un espacio especialmente destinado a las infancias. “Encontramos grandes talentos, mucha imaginación y, sobre todo, valoramos la participación de cada uno de ellos”, expresó.

Premios, humor y una mirada sobre el arte

La jornada incluyó la entrega de premios y reconocimientos a los participantes, además de una chocolatada compartida entre las familias. También se proyectó un audiovisual de Ricardo Jaimovich, conocido como “Jaimo”, reconocido humorista gráfico, caricaturista, ilustrador y arquitecto paranaense.

El artista participó del encuentro junto a niños y niñas que asisten a su taller de pintura y caricatura y valoró la realización de este tipo de actividades. “Es una hermosa ceremonia de creatividad”, definió.

Jaimovich remarcó que estos espacios permiten recuperar el encuentro y la producción artística fuera de las pantallas. “Estos espacios son fundamentales para las infancias porque permiten encontrarnos, compartir y salir de las pantallas para volver a lo analógico. Disfrutar del encuentro y mirar la realidad a través del arte es maravilloso”, sostuvo.

Desde el Círculo Médico agradecieron especialmente a Cristina Benedetich y Guillermo Vezzosi, quienes integraron el jurado del concurso junto con Cassanitti, además de reconocer el acompañamiento de las familias que participaron de la propuesta.

Con el cierre de “Zumbidos de Colores”, la institución destacó la continuidad de iniciativas vinculadas con el arte, la educación y la participación como herramientas para fortalecer los vínculos con la comunidad.