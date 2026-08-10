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Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

La planta fotovoltaica tendrá 240 paneles y aportará energía renovable al parque industrial de Nogoyá para acompañar su crecimiento productivo.

10 de agosto 2026 · 21:13hs
Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá.

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá.

Entre Ríos avanza con un proyecto para ampliar la generación de energía renovable y acompañar el crecimiento productivo de Nogoyá. La Provincia y Enersa proyectan la construcción de una planta fotovoltaica en el parque industrial de la ciudad, que permitirá incorporar electricidad de origen solar a la red y fortalecer la infraestructura energética de la zona.

El proceso licitatorio para concretar la obra recibió nueve ofertas, una participación que refleja el interés generado por la iniciativa y la importancia que tienen las inversiones destinadas a mejorar la capacidad energética provincial.

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Energía solar para la red

La futura planta contará con 240 paneles solares y tendrá una potencia nominal de 120 kW, mientras que su capacidad instalada alcanzará los 148,8 kWp. En condiciones normales de funcionamiento, podrá generar una cantidad de electricidad equivalente al consumo promedio anual de unos 70 hogares.

El sistema incorporará además cuatro inversores, equipos que transformarán la electricidad generada por los paneles para permitir su incorporación a la red eléctrica.

La utilización de energía solar permitirá diversificar las fuentes de generación y producir electricidad sin recurrir a combustibles fósiles durante el funcionamiento de la planta. De esta manera, el proyecto contribuirá a reducir las emisiones asociadas a otras tecnologías y a avanzar hacia una matriz energética con menor impacto ambiental.

Apoyo al parque industrial

La planta fotovoltaica será emplazada en un terreno cedido por el Municipio de Nogoyá dentro del parque industrial. Su puesta en funcionamiento permitirá reforzar la infraestructura eléctrica disponible y acompañar el crecimiento de la demanda de las empresas instaladas y de futuros emprendimientos.

La obra apunta a generar mejores condiciones para el desarrollo productivo local, al incorporar una fuente de generación cercana a la zona industrial y ampliar las alternativas disponibles para atender las necesidades energéticas.

Una matriz más sustentable

La iniciativa forma parte de las acciones que Enersa impulsa para incorporar fuentes renovables y desarrollar infraestructura energética en distintos puntos de Entre Ríos.

La generación solar representa una alternativa para diversificar la matriz y sumar capacidad al sistema eléctrico, al mismo tiempo que permite avanzar en soluciones con menor impacto ambiental.

Con este proyecto, Nogoyá incorporará infraestructura destinada tanto a la generación de energía limpia como al fortalecimiento de su perfil productivo. La obra busca acompañar las necesidades actuales y futuras del parque industrial y contribuir al crecimiento de la ciudad.

energía Nogoyá Parque Industrial
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