La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió al juez que tenga en cuenta la "pena natural" y reparación económica ofrecida a las familias de las cuatro víctimas.

27 de febrero 2026 · 12:34hs
La defensa de Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, solicitó ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay una pena menor a la solicitada por la Fiscalía, invocando la pena natural y la reparación material y simbólica ofrecida por el imputado.

El abogado Leopoldo Lambruschini destacó que Orrico atraviesa un profundo estado de tristeza y arrepentimiento, respaldado por informes psicológicos que indican necesidad de medicación prolongada, y remarcó que el acusado siempre estuvo sujeto a derecho y carece de antecedentes penales.

El fiscal pidió cinco años de prisión para Juan Ruiz Orrico por el homicidio culposo de cuatro obreros. La pena es más leve de la que pide la querella.

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

se realizan los alegatos finales en el juicio contra juan ruiz orrico por la muerte de cuatro obreros

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Según registró UNO, en su alegato, el abogado defensor invocó la pena natural, que incluye la aflicción y el arrepentimiento interno del acusado, y la reparación material ofrecida, como atenuantes. Señaló que el daño económico fue cubierto por la ART y que la vía civil está disponible para la reclamación del daño moral, mientras que la acción penal debe valorar la reparación ofrecida como un factor que disminuye la pena.

Además, señaló que Orrico ofreció reparar el daño económico con 150 millones de pesos, pero la propuesta fue rechazada por familiares de las víctimas. Lambruschini solicitó al tribunal una “respuesta proporcional y racional” que tenga en cuenta estas circunstancias.

El pedido fue rechazado por la Fiscalía y los querellantes, quienes insistieron en la gravedad del hecho. Fiscalía pidió 5 años de cárcel y la querella solicitó 6 años. El juez Darío Crespo dará su resolución el lunes a las 8:30.

LEER MÁS: La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La acusación

Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por su alto nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque, Orrico fue desplazado de su cargo.

