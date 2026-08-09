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Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

En la cancha denominada La Portland de Bajada Grande se registraron graves incidentes entre jugadores y personas que estaban viendo el encuentro.

9 de agosto 2026 · 23:06hs
Los incidentes son habituales en la cancha de La Portland de Bajada Grande.

Reporte 100.7

Los incidentes son habituales en la cancha de La Portland de Bajada Grande.

El fútbol amateur de Paraná tuvo otra jornada de violencia en la cancha La Portland, en Bajada Grande, donde habitualmente hay actividad los fines de semana. En esta ocasión, se registraron graves incidentes entre jugadores de dos equipos, con intervención de otras personas que estaban presenciando el encuentro.

Los incidentes en Bajada Grande

Según las imágenes registradas por uno de los presentes, durante la jornada se produjeron incidentes que alteraron el normal desarrollo de una actividad que reúne habitualmente a jugadores, familiares y vecinos que se acercan a disfrutar del fútbol.

El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por tentativa de robo agravado. Se secuestró un arma de aire comprimido y uan moto 

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El video muestra momentos de tensión y enfrentamientos, en una postal que genera preocupación teniendo en cuenta la presencia de familias y chicos en este tipo de encuentros deportivos, indicó Reporte 100.7.

Más allá de cualquier resultado o rivalidad dentro de la cancha, hechos de estas características terminan empañando el verdadero espíritu del fútbol amateur, que debería ser un espacio de encuentro, recreación y respeto.

No es la primera vez que en esta cancha se registran este tipo de agresiones, ya que hay antecedentes de otros hechos donde los jugadores se toman a golpes de puños y patadas.

Bajada Grande Paraná Fútbol
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