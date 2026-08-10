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Central Córdoba superó a Unión en el 15 de Abril

El Tatengue ganaba con gol de Menossi pero el Ferroviario lo dio vuelta con Santos y Mansilla en Santa Fe. Fue 2 a 1 para Central Córdoba.

10 de agosto 2026 · 23:13hs
Central Córdoba festejó en Santa Fe.

Central Córdoba festejó en Santa Fe.

Unión de Santa Fe cayó 2-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el encuentro que bajó el telón a la agenda del lunes por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El cotejo se disputó en el Estadio 15 de Abril. Fue victoria visitante.

Luego de un arranque parejo, el local abrió el marcador luego de una jugada colectiva con cuatro pases previos. En esa combinación Julián Palacios asistió a Lucas Menossi, que entró en el área, su remate se desvió en Matías Vera y descolocó a Alan Aguerre.

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En el inicio del complemento el Tatengue mantuvo su supremacía y Lautaro Vargas tuvo el segundo tras un enganche dentro del área y un tiro que fue desviado al córner.

Sin embargo, en el mejor momento del conjunto santafesino sufrió tres minutos fatales. A los 51 minutos el Ferroviario empató con una patriada de Michael Santos que la peleó y tras el rebote de Matías Mansilla el uruguayo la clavó arriba.

A los 54', tras una mala salida del arquero local, el elenco santiagueño la recuperó y el centro perfecto de Leonardo Sequeira a la cabeza de Facundo Mansilla le permitió ponerse en ventaja al equipo dirigido por Sebastián Domínguez.

El trámite fue vertiginoso porque Unión reaccionó y fue por el empate que a punto estuvo de conseguirlo cuando Misael Aguirre la tiró afuera tras capturar un rebote al lado del arco.

En el tramo final el local no bajó los brazos en pos de conseguir la igualdad que se ajustaba más al desarrollo del encuentro. Fue Marcelo Estigarribia el que tuvo el empate con un cabezazo que exigió a Alan Aguerre.

A puro pelotazos y centros el Tatengue quiso plasmar el empate, pero no pudo ante una ordenada defensa santiagueña.

Central Córdoba escaló en la tabla

Con esta victoria Central Córdoba se ubicó séptimo en la Zona A con 6 puntos, a 4 del líder Vélez. Mientras que Unión quedó decimo con 4 unidades.

Central Córdoba Unión 15 de Abril Torneo Clausura
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