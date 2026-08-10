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Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

En el estadio Florencio Sola, Belgrano venció 2-0 al Taladro por la cuarta fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.

10 de agosto 2026 · 21:10hs
Belgrano ganó de visitante.

Belgrano ganó de visitante.

Belgrano se impuso 2-0 ante Banfield en el estadio Florencio Sola y ratificó su buen arranque en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El equipo de Ricardo Zielinski resolvió el partido en el segundo tiempo con goles de Lucas Passerini y Lisandro López, y sumó tres puntos en la cuarta fecha de la Zona B que lo afianzan en la parte alta de la tabl

Qué sigue para Banfield y Belgrano por el Torneo Clausura

El Taladro irá por la recuperación cuando visite a Racing (viernes 14/8, a las 20:30 h.) en el Cilindro de Avellaneda mientras que Belgrano buscará sostener el envión anímico que trae consigo el triunfo cuando reciba a Independiente Rivadavia (sábado 15/8, a las 19 h.) en el Gigante de Alberdi.

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Belgrano se acomoda dentro en la zona de Playoffs y Banfield observa desde afuera

Con el triunfo, el Pirata acumula 7 puntos en el torneo y se encuentra en la sexta plaza, mientras que el Taladro aparece en la duodécima posición con 4 unidades.

Belgrano Banfield Torneo Clausura
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