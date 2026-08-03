Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

Este lunes, a los 81 años, falleció el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz

Este lunes, a los 81 años, falleció el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz, luego de atravesar una larga enfermedad.

Integró el máximo tribunal durante más de 25 años, además de desarrollar una reconocida carrera académica en el ámbito del derecho procesal penal. Se había recibido de abogado en la Universidad Nacional del Litoral en 1966 y tenía un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue designado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 1988, cargo que desempeñó hasta 2017 y presi

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

dió de 1994 a 1995.

Juicio político. Chiara Díaz y Miazawak fueron los dos jueces más visibles del proceso reciente. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Encabezó la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal y fue vocal decano del cuerpo. También fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos.

Fue profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y dictó cursos de posgrado en distintas universidades del país, entre éstas la UBA, la Universidad de Belgrano, la Universidad Notarial Argentina y las universidades católicas de San Luis y Salta.

Expectante. Chiara Díaz, suspendido en sus funciones, prepara la estrategia para su defensa. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Además, integró la Comisión Nacional de Reformas al Código Penal entre 2005 y 2006, fue coautor del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires de 1997 y publicó 56 obras y numerosos trabajos especializados sobre derecho penal, derecho procesal penal y administración de justicia, gran parte de ellos editados por Rubinzal-Culzoni.

Estrategia. Inicialmente Chiara Díaz embistió contra los legisladores y otros miembros del Superior.

En 2016, fue denunciado por Carlos Reggiardo y se instruyó una investigación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos por presunto mal desempeño en sus funciones por acumular 948 días de ausencia, de lso cuales en 516 de esos días utilizó viáticos, pasajes aéreos y traslados oficiales con fondos públicos.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que lo remitió a juicio político por mal desempeño. El proceso avanzó durante los primeros meses de 2017, aunque las audiencias sufrieron postergaciones por cuestiones de salud planteadas por el magistrado. Luego el magistrado presentó su renuncia, lo que provocó la caída del proceso. Se jubiló en septiembre del 2017.