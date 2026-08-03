Uno Entre Rios | La Provincia | Carlos Chiara Díaz

Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

Este lunes, a los 81 años, falleció el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz

3 de agosto 2026 · 09:38hs
Carlos Chiara Díaz

Foto: Archivo UNO

Carlos Chiara Díaz
Vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz. 

Foto UNO/Archivo

Vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz. 

Este lunes, a los 81 años, falleció el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz, luego de atravesar una larga enfermedad.

Integró el máximo tribunal durante más de 25 años, además de desarrollar una reconocida carrera académica en el ámbito del derecho procesal penal. Se había recibido de abogado en la Universidad Nacional del Litoral en 1966 y tenía un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue designado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 1988, cargo que desempeñó hasta 2017 y presi

Cerrada desde 2008, la histórica sala aguarda la concreción de ambicioso proyecto arquitectónico que incluye accesibilidad, climatización y nuevo anfiteatro

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre.

SMN: continúa la inestabilidad con lluvias y tormentas

dió de 1994 a 1995.

Juicio político. Chiara Díaz y Miazawak fueron los dos jueces más visibles del proceso reciente.
Juicio político. Chiara Díaz y Miazawak fueron los dos jueces más visibles del proceso reciente.

Encabezó la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal y fue vocal decano del cuerpo. También fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos.

Fue profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y dictó cursos de posgrado en distintas universidades del país, entre éstas la UBA, la Universidad de Belgrano, la Universidad Notarial Argentina y las universidades católicas de San Luis y Salta.

Expectante. Chiara Díaz, suspendido en sus funciones, prepara la estrategia para su defensa.
Expectante. Chiara Díaz, suspendido en sus funciones, prepara la estrategia para su defensa.

Además, integró la Comisión Nacional de Reformas al Código Penal entre 2005 y 2006, fue coautor del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires de 1997 y publicó 56 obras y numerosos trabajos especializados sobre derecho penal, derecho procesal penal y administración de justicia, gran parte de ellos editados por Rubinzal-Culzoni.

Estrategia. Inicialmente Chiara Díaz embistió contra los legisladores y otros miembros del Superior.
Estrategia. Inicialmente Chiara Díaz embistió contra los legisladores y otros miembros del Superior.

En 2016, fue denunciado por Carlos Reggiardo y se instruyó una investigación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos por presunto mal desempeño en sus funciones por acumular 948 días de ausencia, de lso cuales en 516 de esos días utilizó viáticos, pasajes aéreos y traslados oficiales con fondos públicos.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que lo remitió a juicio político por mal desempeño. El proceso avanzó durante los primeros meses de 2017, aunque las audiencias sufrieron postergaciones por cuestiones de salud planteadas por el magistrado. Luego el magistrado presentó su renuncia, lo que provocó la caída del proceso. Se jubiló en septiembre del 2017.

Carlos Chiara Díaz Superior Tribunal de Justicia Fallecimiento Justicia
Noticias relacionadas
Agmer adhiere al paro nacional docente y el lunes no habrá clases en escuelas de Entre Ríos.

Agmer adhiere al paro nacional y este lunes no hay clases en Entre Ríos

En el último año, creció un 4 por ciento el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos.

En el último año, creció un 4% el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

La Provincia trabaja en la construcción de una Reserva de Biosfera Transfronteriza.

La Provincia trabaja en la construcción de una Reserva de Biosfera Transfronteriza

Argentina tuvo 5,9% más de turistas que el año pasado durante las vacaciones de invierno

Argentina tuvo 5,9% más de turistas que el año pasado durante las vacaciones de invierno

Ver comentarios

Lo último

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

Ultimo Momento
Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo

Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo

Horóscopo del lunes 3 de agosto de 2026

Horóscopo del lunes 3 de agosto de 2026

Policiales
Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Ovación
No levanta cabeza: River Plate perdió con Central en el Monumental

No levanta cabeza: River Plate perdió con Central en el Monumental

Que se vayan todos: la gente de River explotó tras la derrota ante Rosario Central y pidió por Ramón Díaz

"Que se vayan todos": la gente de River explotó tras la derrota ante Rosario Central y pidió por Ramón Díaz

Boca sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura

Boca sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura

Colón Rugby Club le ganó a Capibá y se consagró campeón del Torneo Apertura Desarrollo

Colón Rugby Club le ganó a Capibá y se consagró campeón del Torneo Apertura Desarrollo

El Club Náutico Paraná será sede de una nueva fecha del Gran Prix del Litoral de vela

El Club Náutico Paraná será sede de una nueva fecha del Gran Prix del Litoral de vela

La provincia
Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

La Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta y reabrir el teatro

SMN: continúa la inestabilidad con lluvias y tormentas

SMN: continúa la inestabilidad con lluvias y tormentas

Agmer adhiere al paro nacional y este lunes no hay clases en Entre Ríos

Agmer adhiere al paro nacional y este lunes no hay clases en Entre Ríos

En el último año, creció un 4% el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

En el último año, creció un 4% el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

Dejanos tu comentario