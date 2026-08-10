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Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó contrato a la distancia, arribó a la Argentina esta mañana y se incorporó por tarde al entrenamiento del Millonario.

10 de agosto 2026 · 16:16hs
Thiago Almada posa en el Monumental con la Banda Roja.

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En las primeras horas de la madrugada, Thiago Almada pisó suelo argentino proveniente de Madrid, España, para sumarse al plantel de River y convertirse en el noveno refuerzo para Eduardo Coudet. El campeón del mundo firmó su contrato y arribó al predio de Ezeiza para realizar el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

El mediocampista ofensivo llegó al aeropuerto de Ezeiza pasadas las 4.00 de la madrugrada con todas sus pertenencias para ya asentarse en Buenos Aires y empezar una nueva etapa en su carrera. Con la revisión médica ya hecha en Europa, está en condiciones de ponerse a las órdenes del Chacho inmediatamente. Pocos minutos después de las 14 arribó a River Camp, se sacó varias fotos con los hinchas presentes en el centro de entrenamiento y se alistó para realizar la primera práctica con el plantel.

Thiago Almada ya está en Argentina y se prepara para sumarse a River Plate.

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River rompe el mercado y acordó la contratación de Thiago Almada

"Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también", había manifestado Coudet tras la derrota ante Tigre. Por eso, es impensado que pueda sumar minutos en la ida ante Independiente Santa Fe de este miércoles, en Bogotá, pero sí que pueda estar convocado para el duelo ante Argentinos del próximo domingo.

Almada llegó a River a cambio de 20 millones de euros y fue el noveno refuerzo en este mercado de pases. Desde España, para acelerar los trámites y lograr que quedara inscripto en la Copa Sudamericana, firmó contrato por los próximos tres años y medio, con una cláusula de recompra para Atlético de Madrid de 40 millones de euros dentro de los siguientes 18 meses.

Thiago Almada viene de jugar el Mundial

Tras ser titular en los dos primeros partidos del Mundial, frente a Argelia y a Austria, el mediocampista ofensivo de 25 años ingresó desde el banco ante Jordania y Cabo Verde y su última actividad oficial la registró frente a Suiza, el 12 de julio, por los cuartos de final. Lleva casi un mes de inactividad y viene de estar de vacaciones.

Thiago Almada River Eduardo Coudet refuerzos
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