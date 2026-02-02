UNER ofrece más de 50 carreras presenciales y a distancia para tu futuro profesional

La Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece más de 50 carreras presenciales y a distancia para que los jóvenes planifiquen su futuro profesional.

Elegir estudiar una carrera universitaria es optar por un proyecto de vida. Por esto, la Universidad Nacional de Entre Ríos brinda una amplia propuesta académica presencial y a distancia, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios. Las inscripciones continúan abiertas.

Desde hace más de cinco décadas, la UNER está presente en la vida de quienes buscan formarse y desarrollarse en nuestra provincia a través de la educación superior pública, gratuita y de calidad. Posee nueve facultades, ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos. En Paraná se encuentran las de Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Trabajo Social. En Oro Verde, las de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería. La Facultad de Ciencias de la Salud tiene sedes en Concepción del Uruguay y en Villaguay. En Concordia se sitúan las de Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación. Finalmente, en Gualeguaychú se ubica la Facultad de Bromatología.

Hoy, con más de 50 carreras de pregrado, grado y ciclos complementarios, tanto en modalidad presencial como a distancia, la Universidad Nacional de Entre Ríos sigue comprometida para que miles de jóvenes planifiquen su futuro profesional.

En este sentido, la UNER trabajó en un Programa de Innovación curricular, que permite encontrar planes de estudio con diseños abiertos, que establecen trayectos comunes entre carreras, incorporan espacios flexibles que pueden cumplirse de distintas formas. Además, se incorporan titulaciones intermedias que articulan ciclos de pregrado y grado y se logró una adecuación de la duración de las carreras de acuerdo a las normativas vigentes. Se trata de la primera universidad dentro del sistema nacional en tener la mayoría de su propuesta de formación adaptada.

Jovenes uner

UNER te acompaña en los primeros pasos

La Universidad implementa políticas que acompañan la vida universitaria, sobre todo en sus inicios, de esta manera, se garantiza el derecho a la educación y su acceso irrestricto.

Para mejorar la articulación entre los niveles medio y superior, se implementa el Programa de Acompañamiento hacia la UNER (PAU), una propuesta virtual optativa y abierta, que orienta a las y los jóvenes de la región en el tránsito entre la escuela media y la universidad, sin importar dónde o qué decidan estudiar posteriormente. Para conocer más y acceder al Programa, se puede ingresar a pau.uner.edu.ar.

Para quienes eligen estudiar en la UNER, antes de comenzar a cursar la carrera elegida, se dicta el Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU). Allí se brindan contenidos básicos y herramientas de estudio necesarios para iniciar el recorrido universitario. Es obligatorio, no eliminatorio y de carácter diagnóstico.

Durante el primer año de las carreras, las y los estudiantes cuentan con el apoyo de Tutores Pares. En cada facultad, estudiantes avanzados comparten un espacio con quienes están comenzando su vida universitaria resolviendo dudas, conteniendo y orientando en sus experiencias iniciales.

Jovenes Uner inscripcion

Fechas por Facultad

-Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU)

Entrega de documentación: entre el 2 al 10 de febrero (sin turno previo)

Alameda de la Federación 106 Paraná, Entre Ríos

0343- 4222033

-Facultad de Ciencias Económicas (FCECO)

Entrega de documentación: entre el 2 al 6 de febrero

Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos

0343- 4222172

Facultad de Trabajo Social

Entrega de documentación: entre el 4 al 9 de febrero (sin turno previo)

Almte. Guillermo Brown 54 Paraná, Entre Ríos

0343 – 4390860/61/62/63 (líneas rotativas), interno 1816

Facultad de Ciencias de la Salud

Entrega de documentación: se puede entregar documentación hasta el 13 de febrero inclusive, pero no se abre inscripción

Lorenzo Sartorio 2160 - C. del Uruguay - Entre Ríos

03442- 444000

Facultad de Bromatología

Entrega de documentación: desde el 2 de febrero

Perón 1154 - Gualeguaychú - Entre Ríos

03446- 426115

Facultad de Ciencias de la Alimentación

Entrega de documentación: desde el 2 de febrero

Mons. Tavella 1450, Concordia, Entre Ríos

0345- 4231440

Facultad de Ciencias de la Administración

Entrega de documentación: entre el 2 al 13 de febrero

Monseñor Tavella 1424. Concordia, Entre Ríos

0345- 4231400

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Entrega de documentación: primera semana de febrero

Ruta Pcial. Nº 11 Km 10,5 Oro Verde - Entre Rìos

0343- 4975083

Facultad de Ingeniería

Entrega de documentación: entre el 2 al 10 de febrero (sin turno previo)

Ruta Pcial. Nº 11 Km 10,5 Oro Verde - Entre Ríos (3100)

0343- 4975100

Pasos para realizar la inscripción

En la web estudia.uner.edu.ar se encuentran todas las propuestas académicas, planes de estudio y duración. A través de la sección ¿Cómo ingreso?, se accede a un tutorial para realizar la inscripción.

El proceso comprende dos pasos. El primero es totalmente virtual, con la carga de datos y documentación a través del sistema SIU Guaraní. El segundo es presencial en la facultad respectiva, con la presentación física de esa documentación.