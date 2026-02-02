FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción.

El líder de la FEPA dejó al descubierto a Marcos Di Giuseppe, titular del Puerto de Concepción, tras el escándalo con violenta represión hacia los estibadores que reclamaban por empleo y salarios. El sindicalista desmintió declaraciones recientes del funcionario por replicar argumentos de la empresa, desconocer la representación sindical legítima y "ser cómplice de un esquema de explotación laboral".

El conflicto en el Puerto de Concepción del Uruguay, donde trabajadores estibadores reclamaban su legítimo reconocimiento y condiciones laborales dignas volvió a escalar tras las polémicas declaraciones de Marcos Di Giuseppe, administrador del Ente Portuario de Concepción. Marcelo Osores, secretario general de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), salió al cruce y cuestionó el rol del presidente del puerto, al señalar que "cuando la autoridad portuaria actúa como vocero de la empresa y no como garante del orden laboral, termina avalando prácticas que rozan la esclavitud, con jornales que llegan apenas al 30% de lo que se paga en otros puertos del país" .

Marcelo Osores acusa al administrador portuario de encubrir explotación laboral

"Lo que hace el administrador portuario es replicar lo que le dice la empresa, usa exactamente los mismos argumentos para desligarla de sus obligaciones". Según Osores, lejos de cumplir su función de equilibrio, Di Giuseppe adopta una posición que favorece a los intereses de Urcel SA y Héctor Piru Rojas, referente de la FeMPINRA, en perjuicio de los trabajadores. "Marcos Di Giuseppe debería informar lo que dice la ley y el Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo, donde está claramente establecido que la representación de los estibadores en Concepción del Uruguay corresponde al SUPA local", sostuvo Osores.

Lejos de actuar como árbitro, Marcos Di Giuseppe, el administrador del puerto, es señalado por los trabajadores como un actor que encubre prácticas empresariales irregulares, entre ellas la negativa a entregar la nómina del personal que opera en la terminal, un dato clave para verificar quiénes trabajan, en qué condiciones y bajo qué encuadre sindical.

No es casual (afirman los estibadores) que esa información se oculte: allí quedaría en evidencia la presencia de trabajadores traídos desde Zárate y la zona, contratados en condiciones de explotación, mientras se desplaza a la mano de obra local. Frente a esta injusticia, estibadores de distintos puertos del país se hicieron presentes en Concepción del Uruguay en un gesto de solidaridad activa, no para "quitar trabajo", sino para acompañar a compañeros que denuncian explotación y el vaciamiento de su propia fuente laboral.

Marcelo Osores también se refirió a la presencia de trabajadores de otros puertos del país durante las jornadas de conflicto y aclaró que no se trata de disputar puestos de trabajo, sino de expresar solidaridad y respaldo federal: "No venimos a quitarle el trabajo a nadie, vinimos a defender a los trabajadores locales. El SUPA Concepción del Uruguay está integrado plenamente por estibadores del puerto, no por dirigentes de afuera".

En este contexto, la Federación de Estibadores Portuarios anunció la realización de una marcha federal en la provincia de Entre Ríos, como parte de su recorrida nacional en defensa del trabajo portuario y la organización sindical. La medida buscará visibilizar el conflicto, exigir el respeto a la representación gremial legítima y denunciar un modelo de puerto que, según la FEPA, pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores bajo el amparo del silencio político, negocios con empresas y represión policial.