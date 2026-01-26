El paro de estibadores del SUPA derivó en un operativo policial en el Puerto, con desalojo de la avenida Paysandú y tensión en la zona.

El conflicto sindical en el Puerto de Concepción del Uruguay sumó este lunes un nuevo y delicado episodio de tensión , en continuidad con el paro iniciado el domingo por los estibadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

Durante la jornada se registró un importante despliegue de fuerzas de seguridad en los accesos a la terminal portuaria, con presencia de la Policía y de la Prefectura Naval Argentina. En ese contexto, efectivos policiales despejaron la avenida Paysandú, uno de los accesos al puerto, utilizando balas de goma. La intervención quedó registrada en videos que fueron enviados a distintos medios de comunicación en el que se pueden ver corridas, balazos y personas detenidas.

El referente sindical Alberto Paredes, del Sindicato La Carne de Concepción del Uruguay, denunció la represión durante el operativo y advirtió sobre las consecuencias, en diálogo con UNO: "Nos reprimieron a todos, pero si intentan reprimirnos, van a parar todos los barcos y puertos argentinos. La FEPA está presente, con el secretario general Marcelo Osores y toda la federación. Nos atacaron con balas de goma, garrotes y piedrazos, y lastimaron a dos compañeros, uno de Concepción del Uruguay y otro de Bahía Blanca".

El operativo se produjo mientras trabajadores y representantes sindicales permanecían en la zona, en el marco del reclamo por el reconocimiento formal del SUPA como entidad representativa de los estibadores locales. La intervención de las fuerzas de seguridad elevó el nivel de tensión del conflicto, que se desarrolla en un clima de alta sensibilidad.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Hasta el momento no se informaron heridos de gravedad, aunque sí se registraron detenciones durante el operativo, y la situación generó preocupación entre los trabajadores y vecinos de la zona. Desde el gremio ratificaron la continuidad de la medida de fuerza y advirtieron que no habrá levantamiento del paro hasta tanto se reconozca formalmente la representación sindical y se habiliten canales de diálogo efectivos.

Por el momento, no se registraron avances concretos en la conformación de una mesa de negociación, mientras el conflicto mantiene paralizada la operatoria portuaria y suma incertidumbre sobre su resolución.