Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Un incendio en una vivienda de calle Suipacha en Paraná causó importantes daños materiales y dejó varias personas afectadas por inhalación de humo.

Momentos de tensión y desesperación se vivieron la noche del domingo al incendiarse una vivienda de calle Suipacha, en Paraná. El fuego causó pérdidas materiales y varias personas resultaron afectadas por la inhalación del humo.

Según se informó, para sofocar las llamas y asistir a los habitantes del hogar intervino el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Al llegar al lugar, el personal se encontró con que el foco ígneo ya había afectado gran parte de la vivienda. Tras la acción de los profesionales, el fuego fue sofocado y se evitó que se expandiera a otras construcciones aledañas.

Incendio vivienda Parana

En un comunicado, informaron que "se constató que varias personas resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono, por lo que fueron asistidas en el lugar por personal de bomberos".

Posteriormente, las personas afectadas fueron trasladadas al Hospital San Martín para una mejor evaluación y atención médica.