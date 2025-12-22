Las zonas habilitadas para deportes náuticos

La Prefectura Naval Argentina de Paraná dispuso una nueva reglamentación que ordena y regula la práctica de deportes náuticos.

La Prefectura Naval Argentina con asiento en la ciudad de Paraná dispuso en las últimas horas una nueva reglamentación que ordena y regula la práctica de deportes náuticos en distintos tramos del río Paraná frente a la capital entrerriana. También la parte recreativa. La medida, que entra en vigencia desde el viernes pasado, tiene como objetivo principal reforzar la seguridad en el agua, prevenir accidentes y garantizar una convivencia ordenada entre las distintas actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en la zona.

La disposición fue comunicada a través de una circular oficial, en la que se detallan las áreas habilitadas según el tipo de actividad, las condiciones de uso y las obligaciones que deberán cumplir tanto deportistas como organizadores de eventos.

Las zonas habilitadas para deportes a vela y de tracción son las que s egún lo establecido, el sector comprendido frente al Club Náutico de Paraná, entre los kilómetros 602 y 603 del río Paraná, quedará habilitado exclusivamente para la práctica de yachting, windsurf, kitesurf y kitefoil. Desde Prefectura aclararon que en este sector no podrán desarrollarse dos o más actividades de manera simultánea.

En caso de que exista superposición de prácticas o se planifique compartir el área con otra disciplina, los responsables deberán informar previamente a la autoridad marítima, que evaluará la situación y autorizará o no el uso del espacio, priorizando siempre la seguridad de los navegantes.

Por otra parte, el remo, el canotaje y el stand up paddle (SUP) estarán permitidos en el tramo comprendido entre el Club Atlético Estudiantes (CAE) y el Club Náutico de Paraná. Estas actividades deberán realizarse navegando lo más cerca posible de la costa, con el fin de evitar interferencias con embarcaciones de mayor porte y con el canal de navegación.

El orden para los deportes náutivos

medidas Los clubes informaron las medidas en sus redes.

La normativa también establece restricciones horarias: estas disciplinas no podrán llevarse adelante durante la noche. Además, el uso de chaleco salvavidas homologado será obligatorio, especialmente en el caso del SUP, sin excepciones.

Desde Prefectura remarcaron que el cumplimiento de estas condiciones será controlado y que quienes no respeten la reglamentación podrán ser sancionados.

Los deportes motorizados: zonas específicas y fuera del canal. En cuanto a los deportes náuticos motorizados —como esquí acuático, jet ski, wakeboard y gomones—, la disposición indica que solo estarán habilitados en zonas específicas previamente delimitadas. Estas áreas deberán encontrarse fuera del canal principal de navegación y se deberá respetar en todo momento la presencia de bañistas, así como de embarcaciones fondeadas o amarradas.

La autoridad naval insistió en la necesidad de mantener velocidades prudentes, extremar las medidas de seguridad y evitar maniobras riesgosas que puedan poner en peligro a terceros.

competencias. Entre otras disposiciones relevantes, la circular deja en claro que no se permitirá la práctica de deportes náuticos fuera de las zonas habilitadas. Asimismo, cualquier competencia, evento o actividad organizada deberá ser informada con antelación a Prefectura Naval Argentina, que evaluará el operativo de seguridad correspondiente antes de autorizar su realización. Tampoco de noche y no pueden haber dos actividades al mismo tiempo.

“La medida busca reforzar la seguridad en el agua y la convivencia entre actividades”, señalaron desde Prefectura Paraná, destacando el crecimiento sostenido de los deportes náuticos en la ciudad y la necesidad de contar con reglas claras para su desarrollo. Durante los últimos años, y especialmente en los meses de buen clima, el frente costero de Paraná registra una presencia cada vez mayor de deportistas, escuelas, clubes y aficionados que desarrollan actividades náuticas de diversa índole. Esta creciente concurrencia generó la necesidad de establecer reglas claras y sectores específicos para cada disciplina, evitando superposiciones peligrosas y situaciones de riesgo.

Con esta nueva reglamentación, se apunta a ordenar el uso del río Paraná, promoviendo prácticas responsables y seguras, tanto para deportistas como para quienes disfrutan del río con fines recreativos. La medida fue tomada con buen tino por parte de los clubes.