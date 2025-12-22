Howard Johnson y Casino Mayorazgo instalarán cargadores de alta velocidad para autos eléctricos

Uno Entre Rios | La Provincia | Howard Johnson

Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo Paraná firmó un convenio junto a Enersa para instalar cargadores de alta velocidad para autos eléctricos.

22 de diciembre 2025
Howard Johnson Mayorazgo Paraná se convierte en el primer hotel de la cadena y de Paraná en contar con esta tecnología que es un gran beneficio para el huésped. A través de un convenio firmado junto a Enersa para instalar cargadores de alta velocidad en autos eléctricos, suman una innovadora propuesta para la ciudad.

Los últimos meses han mostrado un auge en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos en Argentina. Los números dicen que en el primer semestre de 2025 se patentaron 12.355 vehículos electrificados, un 56% más que en el mismo período de 2024, marcando un récord histórico. Esto nos da a conocer que los argentinos cada vez se suman a esta tecnología y planean viajes con ellos.

Energía sostenible

En consecuencia, HJ Mayorazgo vio la oportunidad de incorporar tecnología acorde a las necesidades de sus huéspedes para brindarles este sistema de recarga para estos vehículos. Quienes viajan con vehículos eléctricos buscan la comodidad de cargar donde se alojan, de forma similar a como todos esperan Wi-Fi en cualquier hotel. Enfrentar el desafío y la oportunidad de adaptarse a esta tendencia, también posiciona al hotel como referente en turismo sostenible.

“Disponer de este sistema de recarga para autos eléctricos nos convierte como único hotel en Paraná en un diferenciador clave en el mercado de la hospitalidad. A la vez que lo vemos como una ventaja competitiva y de imagen ya que el ofrecer carga eléctrica eleva la reputación del hotel como un negocio moderno y comprometido con el medio ambiente”, sostienen las autoridades del hotel de la capital entrerriana.

El acuerdo que da la oportunidad de incorporar esta magnífica herramienta al hotel Mayorazgo fue a través de la firma entre Enersa representado por su presidente, Uriel Brupbacher y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

