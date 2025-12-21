Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Alejandra Marusich, directora Departamental de Escuelas, lamentó el incendio intencional en la Escuela N° 37 y aseguró que se trabajará para garantizar el ciclo lectivo 2026.

Alejandra Marusich, directora de la Departamental de Educación del departamento La Paz, lamentó el incendio de la Escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento y aseguró que trabajarán para garantizar el ciclo lectivo 2026 en dicha institución.

La funcionaria educativa se refirió este domingo al incendio intencional provocado este sábado en el establecimiento ubicado en el kilómetro 11,5 de la Ruta Provincial N° 7, en jurisdicción de la junta de gobierno de Alcaraz Sur, cerca de Piedras Blancas y camino a Hernandarias.

En primer lugar, dijo: "En el día de hoy me hice presente en la Escuela N° 37 junto al Coordinador de Comedores, a raíz del lamentable suceso ocurrido ayer por la tarde, cuando se produjo un incendio en la institución. Según los primeros informes, el hecho podría tratarse de un incendio intencional, situación que ya se encuentra en proceso de investigación por las autoridades correspondientes".

Clases en 2026

Enseguida, agregó que trabajarán para garantizar las clases en 2026: "Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa: vamos a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el normal inicio y desarrollo del ciclo lectivo 2026 en esta institución".

"Estos hechos no solo dañan infraestructura, sino que perjudican directamente el derecho a la educación de nuestros alumnos. Agradezco enormemente el trabajo y la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Hernandarias y de la Policía, cuyo accionar fue fundamental ante esta emergencia", finalizó.