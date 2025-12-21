Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

La escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el kilómetro 11,5 de la ruta provincial N° 7, en Piedras Blancas sufrió un acto de vandalismo e incendio

La escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el kilómetro 11,5 de la ruta provincial N° 7, en Piedras Blancas sufrió un acto de vandalismo e incendio

La escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el kilómetro 11,5 de la ruta provincial N° 7, en Piedras Blancas sufrió un acto de vandalismo e incendio

Personal de la comisaría 18 de Piedras Blancas, departamento La Paz acudió este sábado a un alerta por incendio en la escuela escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Ruta Provincial N° 7 , kilómetro 11,5.

Al llegar al lugar personal policial constató que la puerta del baño del establecmiento, que se encuentra por separado de la escuela, fue dañada y una reja y una puerta de ingreso al establecimiento fueron forzadas, por lo que se supone que el foco ígneo pudo ser provocado.

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Escuela incendio Piedras Blancas Vandalismo

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios de la ciudad de Hernandarias y la División de Bomberos Zapadores de la Policia Entre Rios, a los fines de realizar el peritaje del lugar.

Se continúa con tareas de investigación por parte de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamenal La Paz para dar con el autor o autores del hecho vandálico.