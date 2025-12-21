Personal de la comisaría 18 de Piedras Blancas, departamento La Paz acudió este sábado a un alerta por incendio en la escuela escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Ruta Provincial N° 7 , kilómetro 11,5.
Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela
La escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el kilómetro 11,5 de la ruta provincial N° 7, en Piedras Blancas sufrió un acto de vandalismo e incendio
Al llegar al lugar personal policial constató que la puerta del baño del establecmiento, que se encuentra por separado de la escuela, fue dañada y una reja y una puerta de ingreso al establecimiento fueron forzadas, por lo que se supone que el foco ígneo pudo ser provocado.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios de la ciudad de Hernandarias y la División de Bomberos Zapadores de la Policia Entre Rios, a los fines de realizar el peritaje del lugar.
Se continúa con tareas de investigación por parte de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamenal La Paz para dar con el autor o autores del hecho vandálico.