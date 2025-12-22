La Unión de Colón cerró el año con una victoria

La Unión de Colón venció a Deportivo Norte de Armstrong 75 a 75. El Rojo celebró su primer triunfo como visitante en la Liga Argentina.

La Unión de Colón disputó este domingo su último encuentro oficial en el 2025. La despedida del Rojo fue con una victoria: venció 75 a 71 a Deportivo Norte de Armstrong, en condición de visitante, por la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur.

Matías Caire, autor de 21 puntos, fue el jugador más desequilibrante del elenco dirigido por Martín Guastavino. En el local se destacó Manuel Alonso, goleador del juego con 28 anotaciones.

El desarrollo de la victoria de La Unión de Colón

El estadio Jorge Ferrero dio inicio a un juego sumamente parejo cotejo para ambos equipos. Del lado local se destacó Manuel Alonso, liderando la ofensiva de los Tigres, junto a un gran aporte del juvenil Francisco Rossarola.

En busca de contrarrestar el goleo del elenco de Armstrong, La Unión buscó afianzarse en defensa y correr en transición, Matías Caire protagonizó grandes aportes a la hora de atacar dándole un respiro a su equipo y poder cerrar el primer cuarto arriba por 19 a 24.

Norte comenzó el segundo cuarto con un gran ajuste en su defensa gracias al ingreso de su nueva incorporación Iván Catani, junto a Federico Contrera. Ambos aportaron una intensidad diferente a la que culminó el equipo en el primer cuarto.

Por parte del visitante, lograron encontrarse con una consecutiva efectividad en tiros de dos y tres puntos siendo mejor colectivamente, pese a ser un cuarto donde abundaron pérdidas para ambos equipos. Finalmente, la primera mitad culminó 34 a 43.

El tercer cuarto dio arranque con un demoledor equipo visitante, Matías Caire fue un jugador letal en la ofensiva que por momentos fue imparable. Justamente desde la defensa, Norte hizo creer por momentos en una remontada, pero después de una seguidilla de ataques sin convertir, la visita no perdonó y culminó el tercer cuarto con una distancia de doble dígito.

El último cuarto comenzó como lo más parejo del partido y también el de más contacto, tanto el local como el visitante supieron castigarse y a su vez defenderse. Alonso, Catani y Caire fueron notorias figuras del encuentro en el estadio Jorge Ferrero. Finalmente después de un partido sumamente aguerrido el encuentro se dio por terminado en 71 a 75.

Como quedó posicionado el Rojo y cuando retornará a escena por la Liga Argentina

Con esta victoria La Unión logró su primer triunfo de la temporada como visitante después de tres derrotas. Con este éxito el Rojo se posicionó en el cuarto escalón de la Conferencia Sur, con un récord de ocho triunfos y tres derrotas.

El elenco de Colón disputará los primeros juegos del 2026 en condición de local. El 9 de enero recibirá en el estadio Carlos Delasoie a Pergamino Básquet. 48 horas después enfrentará en su casa a Villa Mitre de Babía Blanca.