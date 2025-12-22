Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Tres jóvenes de 20; 21 y 28 años fueron detenidos en la madrugada de este lunes tras robar una carnicería en Santa Elena, en la previa de la Navidad.

Tres jóvenes de 20; 21 y 28 años fueron detenidos durante la madrugada de este lunes tras robar una carnicería en la ciudad de Santa Elena , en la previa de la Navidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, cuando efectivos de la Comisaría Nº 15 realizaban una recorrida jurisdiccional. Al llegar a la intersección de las calles Francisco Ramírez y Eva Perón, los uniformados observaron a tres sujetos que caminaban "en actitud sospechosa, llevando al hombro una bandeja y una bolsa de consorcio" , informaron desde la Departamental La Paz de Policía.

Al detener la marcha e identificarlos, se constató que los jóvenes transportaban un cuarto de cordero y ocho kilos de hamburguesas de pollo, sin poder acreditar la procedencia de los alimentos, indicaron desde la fuerza.

Ante esta situación, la Policía realizó una recorrida por los comercios de la zona y encontró hamburguesas tiradas en el frente de una carnicería ubicada a una cuadra del lugar donde fueron interceptados los sospechosos. En comunicación con el propietario del local, este corroboró el faltante de los productos y, a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, se confirmó que "quedó registrado el daño y posterior ingreso de los autores del hecho", señalaron fuentes policiales.

Intervino la Fiscalía de La Paz, que dispuso la detención de los tres jóvenes y la devolución de la mercadería al dueño de la carnicería, una vez cumplidas las diligencias de rigor.