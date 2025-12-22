Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

La Municipalidad de Colón rechazó el acuerdo Uruguay–HIF por la planta de hidrógeno verde en Paysandú, al considerarlo unilateral, dañino para el río Uruguay.

22 de diciembre 2025 · 08:36hs
Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

La Municipalidad de Colón repudió la firma del Memorándum de Entendimiento que se llevó a cabo el jueves último entre el gobierno de Uruguay y la empresa HIF, que busca instalar una planta de combustible sintético, también llamado hidrógeno verde, en Paysandú, frente a la costa entrerriana.

Las autoridades colonenses consideran el acuerdo “una decisión unilateral que incumple compromisos asumidos, vulnera los canales de diálogo y excluye a las comunidades ribereñas”.

“Esta avanzada afecta directamente al río Uruguay como sustento de vida, compromete ecosistemas compartidos y desconoce el derecho de los pueblos a ser parte de las decisiones que impactan sobre su territorio”.

Defensa del río

Expresando acompañamiento a la comunidad en su reclamo, aseguran: “No vamos a detenernos hasta que la voz de Colón sea escuchada y respetada. La defensa del río es una causa común, sin fronteras”.

Colón Uruguay hidrógeno verde
