SMN: la semana continúa inestable y calurosa

Las temperaturas promedio serán de 24 y 32 con picos de 35. Habrá varios días con tormentas y chaparrones, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó inestabilidad y altas temperaturas en la primera semana de verano. En tanto rige un alerta meteorológico amarillo por tormentas para el cento y norte de la provincia.

Este lunes se esperan tormentas aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde y aisladas por la noche con temperaturas promedio que irán desde los 21 grados de mínima y los 28 grados de máxima. El viento soplará predominante del sudoeste rotando al sudeste.

Para este martes persistirán las tormentas aisladas por la mañana y el cielo permanecerá mayormente nublado por la tarde y por la noche. Habrá un leve aumento de temperatura con mínimas de 21 y máximas de 31. Los vientos soplarán del sector sur rotando al este.

El miércoles 24 habrá otro ascenso de la temperatura con promedios de entre 30 grados de mínima y 35 de máxima. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la noche. Los vientos soplarán del noreste.

Para el jueves 25 el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 23 y 33 grados y vientos predominantes del noroeste.

El viernes el cielo continuará mayormente nublado por la mañana y nublado por la tarde con vientos del sector norte y temperaturas que irán de los 26 a los 34 grados.

Para el sábado se esperan temperaturas entre 25 y 32 grados, cielo nublado por la mañana y chaparrones por la tarde. El viento soplará desde el sudeste rotando al sudoeste.

El domingo se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde, con temperaturas en leve descenso con 21 grados de mínima y 29 de máxima los vientos soplarán del oeste rotando sudeste.