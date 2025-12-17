La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

Un incendio intencional ocurrido el pasado lunes 15 en La Paz, derivó en una investigación policial que permitió identificar y detener a dos hombres.

Uno de los detenidos por el incendio intencional en La Paz.

Un incendio intencional ocurrido el pasado lunes 15 en la ciudad de La Paz , derivó en una investigación policial que permitió identificar y detener a dos hombres acusados de haber participado en el ataque contra una camioneta estacionada en un garaje.

En el marco de una investigación por un hecho de incendio intencional ocurrido alrededor de las 3.20 del lunes, en perjuicio de una camioneta que se encontraba estacionada en el garaje de una vivienda, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas investigativas de campo y el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, logrando identificar al autor material del hecho y establecer la participación de otro masculino.

Camioneta incendio

En virtud de ello, y con conocimiento de la autoridad judicial, se diligenciaron mandamientos de allanamiento, secuestro y detención en distintos domicilios de esta ciudad, procediéndose a la detención de dos masculinos, uno de ellos de 28 años de edad, y al secuestro de una motocicleta 110 cc, teléfonos celulares, una camioneta, una computadora portátil, prendas de vestir y una botella con material inflamable.

Asimismo, en uno de los procedimientos se efectuó el secuestro de armas de fuego de distintos calibres y cartuchería, en el marco de una infracción a la normativa vigente, quedando los detenidos y elementos secuestrados a disposición de la Fiscalía interviniente.

Entre los elementos incautados se encontraron un fusil calibre .308 Winchester con mira telescópica, un rifle calibre .22, una escopeta calibre .36, un revólver calibre .32, además de cartuchería de los calibres mencionados y vainas percutadas.