Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

Un incendio intencional ocurrido el pasado lunes 15 en La Paz, derivó en una investigación policial que permitió identificar y detener a dos hombres.

17 de diciembre 2025 · 20:15hs
Uno de los detenidos por el incendio intencional en La Paz.

Policía de Entre Ríos

Uno de los detenidos por el incendio intencional en La Paz.
Las armas secuestradas en el operativo en La Paz.

Policía de Entre Ríos

Las armas secuestradas en el operativo en La Paz.
La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

Un incendio intencional ocurrido el pasado lunes 15 en la ciudad de La Paz, derivó en una investigación policial que permitió identificar y detener a dos hombres acusados de haber participado en el ataque contra una camioneta estacionada en un garaje.

Los hechos ocurridos en La Paz

En el marco de una investigación por un hecho de incendio intencional ocurrido alrededor de las 3.20 del lunes, en perjuicio de una camioneta que se encontraba estacionada en el garaje de una vivienda, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas investigativas de campo y el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, logrando identificar al autor material del hecho y establecer la participación de otro masculino.

n incendio intencional destruyó por completo una camioneta en La Paz durante la madrugada del lunes, y el presunto autor fue captado por cámaras de seguridad

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Desde el martes el complejo termal de La Paz permanece cerrado. El Municipio finalizó la concesión a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Camioneta incendio

En virtud de ello, y con conocimiento de la autoridad judicial, se diligenciaron mandamientos de allanamiento, secuestro y detención en distintos domicilios de esta ciudad, procediéndose a la detención de dos masculinos, uno de ellos de 28 años de edad, y al secuestro de una motocicleta 110 cc, teléfonos celulares, una camioneta, una computadora portátil, prendas de vestir y una botella con material inflamable.

LEER MÁS: Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Asimismo, en uno de los procedimientos se efectuó el secuestro de armas de fuego de distintos calibres y cartuchería, en el marco de una infracción a la normativa vigente, quedando los detenidos y elementos secuestrados a disposición de la Fiscalía interviniente.

Entre los elementos incautados se encontraron un fusil calibre .308 Winchester con mira telescópica, un rifle calibre .22, una escopeta calibre .36, un revólver calibre .32, además de cartuchería de los calibres mencionados y vainas percutadas.

La Paz Incendio hombres
Noticias relacionadas
asaltaron a un chofer de colectivos en la paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

La víctima tuvo que ser atendida en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

El ministro Néstor Roncaglia señaló que la revuelta en la Unidad Penal 1 expuso la falta de personal, el hacinamiento y déficit edilicio. Proyecto en el Senado

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

Ultimo Momento
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

Policiales
La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

La Paz: dos sospechosos detenidos por el incendio intencional de una camioneta

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

La provincia
La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

Dejanos tu comentario