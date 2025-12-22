Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

La banda Rompiendo Espejos, reconocida por su tributo a Callejeros, se presentará el sábado 10 de enero en Tribus Club de Arte

La banda Rompiendo Espejos , reconocida por su tributo a Callejeros, se presentará el sábado 10 de enero, desde las 21, en Tribus Club de Arte, en la ciudad de Santa Fe. El recital marcará el primer show del año del grupo y contará con la participación de Skamas como banda invitada.

La propuesta reúne canciones emblemáticas del repertorio de Callejeros y convoca a un público que acompaña al proyecto desde hace más de una década. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería de Tribus y a través de la plataforma Ticketway .

Rompiendo Espejos nació en 2012, a partir de presentaciones en marchas vinculadas a la tragedia de Cromañón y a los pedidos de libertad de los integrantes de Callejeros. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo y sumó presentaciones en distintos escenarios del país, consolidándose como uno de los tributos con mayor convocatoria.

A lo largo de su recorrido, la banda llegó a compartir shows con músicos de Callejeros, un hecho que fortaleció su vínculo con el público y le dio mayor visibilidad dentro del circuito del rock nacional.

El show del sábado 10 de enero en Tribus Club de Arte propone una noche centrada en el cancionero de Callejeros, con una puesta que busca respetar el espíritu de esas canciones y el clima de encuentro que generan entre quienes las siguen desde hace años.