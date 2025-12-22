Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Inauguraron la temporada de playa en Victoria y se presentó Operativo Verano Seguro, con la presencia de la intendenta Isa Castagino y otras autoridades

Quedó inaugurada la temporada de verano 2025 – 2026 Playa Victoria, en El Parador Margarita, con una presentación que tuvo todo el color del carnaval y la energía del verano.

Así, Victoria dio inicio al verano, con espacios preparados para recibir a vecinos y visitantes, con playas cuidadas, servicios organizados y un fuerte compromiso colectivo para cuidar la ciudad.

El acto, encabezado por la intendenta Isa Castagnino, destacó la planificación articulada entre todos los estamentos del Estado junto al sector privado para encarar la temporada estival. En este marco, la Municipalidad de Victoria trabajó junto a la Policía y la Prefectura Naval para garantizar la seguridad.

En ese sentido, se realizó el lanzamiento del Operativo Verano Seguro un amplio dispositivo de prevención y control policial que se desplegará en todo el territorio provincial durante la temporada estival.