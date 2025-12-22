La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción al Certamen Premate 2026, la instancia competitiva que antecede a la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción al Certamen Premate 2026, la instancia competitiva que antecede a la 35ª Fiesta Nacional del Mate y que busca visibilizar producciones artísticas de toda la provincia. La convocatoria está dirigida a músicos y bailarines que deseen formar parte de uno de los eventos culturales más convocantes de la región.

El certamen contempla las disciplinas Música Folklórica y Tango , Cumbia y Tropical , Rock y Pop Nacional , además de Danzas Folklóricas y Contemporáneas . La Fiesta Nacional del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Paraná.

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

El objetivo del Premate es promover la circulación de artistas entrerrianos, generar espacios de encuentro y ofrecer una vidriera profesional en el marco de la fiesta popular que identifica a la capital provincial.

Instancias de competencia y sedes

El Certamen Premate 2026 se desarrollará en dos instancias, con etapas preselectivas en distintas localidades y una final en Paraná.

Las instancias preselectivas serán las siguientes:

Paraná y Zona Metropolitana del Gran Paraná : martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026, en el Teatro Municipal 3 de Febrero .

Maciá : lunes 12 de enero de 2026, en el Predio Multieventos .

Villaguay: jueves 22 de enero de 2026, en el Parque Balneario Municipal.

La instancia final tendrá lugar el miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en las inmediaciones de la Sala Mayo de Paraná, donde los participantes competirán por un lugar en el escenario principal de la Fiesta Nacional del Mate.

Premios y participación

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio en concepto de caché artístico y un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná. Además, tendrán la posibilidad de presentarse en la 35ª Fiesta Nacional del Mate, lo que implica una instancia de alta visibilidad dentro del circuito cultural regional.

Inscripciones abiertas

La inscripción al Certamen Premate 2026 se realiza de manera online a través del sitio oficial:

fiestadelmate.parana.gob.ar

Los interesados deberán completar el formulario con datos personales, propuesta artística y requisitos técnicos correspondientes a cada disciplina.

Categorías del concurso

En el área de Música, las categorías incluyen Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal/instrumental.

En Danza, se podrá participar como Conjunto de Baile (Folklórico o Contemporáneo) o como Pareja de baile (Folklórica tradicional o estilizada).

Criterios de evaluación

El jurado evaluará las presentaciones a partir de criterios técnicos y artísticos, con especial atención en la originalidad, la técnica y la interpretación. Las propuestas deberán respetar las características con las que fueron preseleccionadas en las instancias previas.