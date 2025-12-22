Uno Entre Rios | Policiales | Hombre

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Un hombre fue rescatado del río Gualeguaychú durante el cierre del Pesebre Viviente gracias al rápido accionar de Prefectura y equipos de salud.

22 de diciembre 2025 · 08:36hs
Cuando finalizaba el evento multitudinario del Pesebre Viviente en la Costanera, en la noche del domingo, un hombre de alrededor de 50 años se arrojó al río Gualeguaychú en el marco de una situación de salud mental, con la finalidad de quitarse la vida.

Ante esta situación, el personal de Prefectura Naval Gualeguaychú actuó con rapidez y destreza, logrando evitar la autodeterminación.

Un hombre fue rescatado del río Gualeguaychú y recibió atención médica

Rescate (1).jpeg

Según relataron algunos testigos, el hombre (de contextura fornida y de más de 50 años) descendió por las escaleras del muelle, ubicadas exactamente detrás del escenario del Pesebre, se descalzó, se quitó la remera y luego se arrojó al agua.

Aparentemente, nadó hasta la otra costa, donde se sostuvo de una plataforma flotante ubicada frente al Castillo y, tras el alerta recibido por el personal de Prefectura, aguardó allí su rescate.

Una moto de agua se acercó hasta el lugar y logró rescatarlo, trasladándolo nuevamente hasta la Costanera, donde se solicitó asistencia médica.

En una primera instancia fue atendido por personal de los Centros Municipales de Salud, que contaban con un puesto sanitario montado por el evento. Posteriormente, fue derivado en una ambulancia a la sala de Salud Mental del Hospital Centenario para recibir atención integral.

El profesionalismo del personal de Prefectura Naval, Defensa Civil y Salud Municipal permitió que la compleja situación pasara desapercibida para la mayoría de las personas presentes y que se cumpliera el objetivo primordial de poner a resguardo a la víctima, sin que sufriera heridas.

Hombre Gualeguaychú Rescate
