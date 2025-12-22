Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

Tras la gira 2025, los Lions ya piensan en Nueva Zelanda 2029 y evalúan repetir un test ante Los Pumas en Twickenham como preparación.

22 de diciembre 2025 · 09:13hs
¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions.

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions.

Luego de su gira por Australia en 2025, los British & Irish Lions ya comienzan a proyectar su próxima gran travesía: Nueva Zelanda 2029. En ese camino, no se descarta que Los Pumas vuelvan a ser parte de la preparación, tal como ocurrió este año.

Según informaron medios británicos, los organizadores analizan la posibilidad de disputar un partido preparatorio en Twickenham antes de partir rumbo al hemisferio sur, y el seleccionado argentino aparece como uno de los principales candidatos para ese compromiso. Fiji, sin embargo, también figura como una alternativa.

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo.

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Franco Mastantuono, mediocampista de Real Madrid. 

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

LEER MÁS: Felipe Contepomi, sin vueltas: cómo ve a Los Pumas para pelear el título en 2027

Los Pumas, posible rival de los Lions en la previa de Nueva Zelanda 2029

Embed

En 2025, Los Pumas protagonizaron un triunfo histórico al imponerse 28-24 frente a los Lions en el Aviva Stadium de Dublín, en la antesala de la gira por Australia. La intención de los dirigentes es repetir ese tipo de enfrentamiento, aunque en esta ocasión la opción del conjunto del Pacífico ha ganado fuerza en la conversación.

El encuentro se disputaría en Londres, en línea con la política de rotación de sedes que viene aplicando el combinado británico-irlandés en sus últimos partidos como local: Dublín en 2025, Edimburgo en 2021 y Cardiff en 2005.

Más allá de ese posible test, lo que ya está en agenda es la intención de abrir nuevos mercados en 2029, con una escala en los Estados Unidos como parte del camino hacia Nueva Zelanda. En un movimiento pensado para impulsar el crecimiento del rugby en ese país de cara al Mundial 2031, los Lions disputarían un partido de exhibición, probablemente frente a Las Águilas o un combinado Invitation XV, en Las Vegas.

Posteriormente, la delegación europea viajaría a suelo neozelandés para afrontar el eje central de la gira: tres test matches frente a los All Blacks. Además, el itinerario incluiría encuentros ante las cinco franquicias neozelandesas del Super Rugby Pacific, un amistoso frente a los Maori All Blacks y otro contra los Barbarians de Nueva Zelanda.

Los Pumas Cruce British & Irish Lions
Noticias relacionadas
la union de colon cerro el ano con una victoria

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

La Prefectura Naval Argentina se ocupa del control de los deportes náuticos.

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

La Primera Nacional ofrecerá dos ascenso a la Liga Profesional

Se sortea el campeonato de la Primera Nacional

Junto al presidente Stefano Di Carlo, Aníbal Moreno firmó su contrato con River.

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Ver comentarios

Lo último

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Ultimo Momento
Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

Policiales
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Ovación
¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

La provincia
Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

Dejanos tu comentario