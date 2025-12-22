¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions.

Tras la gira 2025, los Lions ya piensan en Nueva Zelanda 2029 y evalúan repetir un test ante Los Pumas en Twickenham como preparación.

Luego de su gira por Australia en 2025, los British & Irish Lions ya comienzan a proyectar su próxima gran travesía: Nueva Zelanda 2029. En ese camino, no se descarta que Los Pumas vuelvan a ser parte de la preparación , tal como ocurrió este año.

Según informaron medios británicos, los organizadores analizan la posibilidad de disputar un partido preparatorio en Twickenham antes de partir rumbo al hemisferio sur, y el seleccionado argentino aparece como uno de los principales candidatos para ese compromiso. Fiji, sin embargo, también figura como una alternativa.

Los Pumas, posible rival de los Lions en la previa de Nueva Zelanda 2029

Embed

En 2025, Los Pumas protagonizaron un triunfo histórico al imponerse 28-24 frente a los Lions en el Aviva Stadium de Dublín, en la antesala de la gira por Australia. La intención de los dirigentes es repetir ese tipo de enfrentamiento, aunque en esta ocasión la opción del conjunto del Pacífico ha ganado fuerza en la conversación.

El encuentro se disputaría en Londres, en línea con la política de rotación de sedes que viene aplicando el combinado británico-irlandés en sus últimos partidos como local: Dublín en 2025, Edimburgo en 2021 y Cardiff en 2005.

Más allá de ese posible test, lo que ya está en agenda es la intención de abrir nuevos mercados en 2029, con una escala en los Estados Unidos como parte del camino hacia Nueva Zelanda. En un movimiento pensado para impulsar el crecimiento del rugby en ese país de cara al Mundial 2031, los Lions disputarían un partido de exhibición, probablemente frente a Las Águilas o un combinado Invitation XV, en Las Vegas.

Posteriormente, la delegación europea viajaría a suelo neozelandés para afrontar el eje central de la gira: tres test matches frente a los All Blacks. Además, el itinerario incluiría encuentros ante las cinco franquicias neozelandesas del Super Rugby Pacific, un amistoso frente a los Maori All Blacks y otro contra los Barbarians de Nueva Zelanda.