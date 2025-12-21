LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Uno Entre Rios | Ovación | LPF

El juego decisivo del Torneo Clausura de la LPF que debían disputar Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén fue suspendido por las inclemencias del tiempo.

21 de diciembre 2025 · 16:56hs
La final del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) que debían disputar este domingo Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén, en el estadio Pedro Mutio, fue suspendido por las inclemencias del tiempo. El mismo será reprogramado, según confirmó el ente regulador.

"La Liga Paranaense de Fútbol informa que la final de Primera División, entre Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen, prevista para este domingo 21/12 en el estadio Pedro Mutio, será reprogramada debido a las precipitaciones registradas en la ciudad de Paraná durante las últimas horas. En breve se informará la nueva fecha y horario del encuentro", indicó el comunicado oficial emitido por el departamento de prensa de la LPF.

Como llega Atlético Neuquén

El Pingüi finalizó la fase regular en el lote de los primeros ocho clasificados. En octavos de final eliminó a San Benito.

En la siguiente instancia, dejó en el camino a Belgrano. Mientras que en semis despidió a Don Bosco al superarlo desde los 12 pasos.

El camino de Sportivo Urquiza

Sportivo, al igual que Neuquen, culminó en los primeros puestos. Eso llevo a qué en Octavos de Final se enfrente a Camioneros, a quien superó por 3 a 2.

En la instancia de Cuartos de Final igualó 0 a 0 ante Instituto. La V Azulada avanzó a semis al terminar mejor ubicado en la tabla de posiciones.

En semifinales los de La Floresta visitaron a Patronato en La Capillita e igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En los penales Sportivo Urquiza fue cien por ciento eficiente. Esto le permitió sacar pasajes a la definición del Torneo Clausura.

