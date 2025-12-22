Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

La vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Laura Mariana Soage, junto a la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, representantes del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal recorrieron el viernes pasado las instalaciones de la Unidad Penal N°1 Marcos Sastre, de Paraná, mantuvieron contacto con las autoridades y con las personas que se encuentran privadas de libertad en dicho centro penitenciario. La visita se dio tres días después de la revuelta que derivó en la fuga de cinco presos, quienes fueron recapturados ese mismo día. No obstante, oficialmente no se indicó que la visita esté motivada por ese hecho.

Participaron también la subdirectora de OGA del área Ejecución de Penas, María Gabriela Garbarino; el delegado judicial, Claudio Fabri; el Fiscal Coordinador Fiscal, Álvaro Piérola; la fiscal Fernanda Ruffatti, la Defensora, Paula Montefiori y el Defensor Lisandro Mullor. Concurrieron integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el secretario Ejecutivo del Comité, José Morales y en representación de organizaciones de la sociedad, Sofía Stamatti.

Desde el Poder Judicial explicaron que "la presencia institucional se llevó a cabo en el marco de una serie de visitas periódicas que se realizan con el fin de aportar a la mejora de la institución penitenciaria en el cumplimiento de sus fines de tratamiento y reinserción, seguridad y custodia, gestión pública responsable, profesionalización de sus agentes, tutelando los Derechos Humanos y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad".

Funcionarios Unidad Penal

Realidad carcelaria

Asimismo, se indicó que durante la jornada "se efectuó una recorrida por distintos sectores de la Unidad y se mantuvieron instancias de intercambio con los equipos directivos y técnicos, lo que permitió a las autoridades judiciales tomar contacto directo con la realidad cotidiana de la situación carcelaria, conocer de primera mano las dinámicas de funcionamiento del establecimiento y relevar los principales desafíos que se presentan en dicho contexto".

La comitiva fue recibida por el subdirector del Servicio Penitenciario, el director principal de Cuerpo, la directora principal de Tratamiento, el director de la Unidad Penal y, en representación del Ministerio de Seguridad y Justicia, el director general de Control de Integridad Profesional y el coordinador general de Gestión y Control Ministerial.

En la oportunidad, los funcionarios penitenciarios expusieron el trabajo que se desarrolla en la unidad y los avances alcanzados en materia de gestión, infraestructura y tratamiento penitenciario, así como también las necesidades.

"Este tipo de abordajes habilita el análisis y el diálogo directo y compartido de aspectos vinculados a la organización institucional, la gestión penitenciaria, el tratamiento de las personas privadas de libertad y fortalece la coordinación de los distintos organismos con responsabilidad en la ejecución penal, desde una perspectiva integral y respetuosa de los estándares constitucionales y convencionales", explicaron desde la Justicia en un comunicado.