Uno Entre Rios | Policiales | Entre Ríos

Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Un joven de 24 años fue detenido por su presunta participación en el incendio de la Escuela N° 37 “Domingo Faustino Sarmiento”.

21 de diciembre 2025 · 19:15hs
Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Un joven de 24 años fue detenido este domingo, acusado de su presunta participación en el incendio de la Escuela N° 37 “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el kilómetro 11,5 de la Ruta Provincial N° 7, en la jurisdicción de la junta de gobierno de Alcaraz Sur, cerca de Piedras Blancas y en dirección a Hernandarias.

El incendio ocurrió el sábado y generó un fuerte rechazo en la comunidad, dado que afectó a un establecimiento educativo rural. Tras el siniestro, la policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

expulsaron del pais a lider narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en entre rios

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Escuela incendio Piedras Blancas Vandalismo

LEER MÁS: Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Roncalgia confirmó la detención

La detención fue confirmada por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien declaró: “Lo prometido es deuda cumplida. En relación al incendio en la escuela rural de Piedras Blancas, la Policía de Entre Ríos acaba de detener a una persona de 24 años, oriunda de Hernandarias, por resistencia a la autoridad durante el allanamiento y a quien se cree autor del hecho”.

Durante el procedimiento, el sospechoso habría ofrecido resistencia a la autoridad. La Justicia continúa trabajando para determinar los motivos del incendio y la responsabilidad del joven en el ataque al establecimiento educativo.

Entre Ríos Incendio Escuela
Noticias relacionadas
La celebración distinguió a 110 deportistas destacados de 34 federaciones y asociaciones entrerrianas y estuvo a cargo de la Confederación junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

alerta naranja por tormentas fuertes para este sabado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia.

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

En 2024, en Argentina, hubo más de 4.000 suicidios, con 9 muertes cada 100.000 habitantes. En Entre Ríos la tasa es de 19,8 y  supera la media nacional. 

Argentina supera la media: hay un suicidio cada dos horas

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Ultimo Momento
Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Policiales
Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Ovación
River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

La provincia
Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Despiden a Miguel Girard, maestro que dedicó su vida a la escuela pública rural

Despiden a Miguel Girard, maestro que dedicó su vida a la escuela pública rural

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Dejanos tu comentario