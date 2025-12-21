Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

Un joven de 24 años fue detenido por su presunta participación en el incendio de la Escuela N° 37 “Domingo Faustino Sarmiento”.

Un joven de 24 años fue detenido este domingo, acusado de su presunta participación en el incendio de la Escuela N° 37 “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el kilómetro 11,5 de la Ruta Provincial N° 7, en la jurisdicción de la junta de gobierno de Alcaraz Sur, cerca de Piedras Blancas y en dirección a Hernandarias.

El incendio ocurrió el sábado y generó un fuerte rechazo en la comunidad, dado que afectó a un establecimiento educativo rural. Tras el siniestro, la policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Escuela incendio Piedras Blancas Vandalismo

Roncalgia confirmó la detención

La detención fue confirmada por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien declaró: “Lo prometido es deuda cumplida. En relación al incendio en la escuela rural de Piedras Blancas, la Policía de Entre Ríos acaba de detener a una persona de 24 años, oriunda de Hernandarias, por resistencia a la autoridad durante el allanamiento y a quien se cree autor del hecho”.

Durante el procedimiento, el sospechoso habría ofrecido resistencia a la autoridad. La Justicia continúa trabajando para determinar los motivos del incendio y la responsabilidad del joven en el ataque al establecimiento educativo.