Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Un incendio se registró este miércoles por la noche en una vivienda en Paraná. Intervino el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

18 de diciembre 2025 · 08:41hs
Un incendio se registró este miércoles por la noche en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Don Segundo Sombra y Tibileti, en Paraná, lo que motivó la intervención de una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios trabajaron de manera conjunta con Bomberos Zapadores de la Policía, logrando sofocar el foco ígneo tras un rápido operativo.

Una vez extinguido el incendio, se llevaron a cabo tareas de seguridad y control en la zona, con el objetivo de evitar riesgos posteriores y resguardar a los vecinos del sector. Gracias a la labor coordinada de ambos cuerpos, se impidió la propagación del fuego y se evitaron daños mayores.

Incendio vivienda Paraná
El pedido de Justicia será el viernes 19 a las 9,30, al cumplirse dos meses del crimen de Jazmín González ocurrido durante un incidente en Bajada Grande.

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan en Victoria a José Saavedra, de 26 años, desaparecido desde el viernes 12 de diciembre. Solicitan a la comunidad aportar información a la policía.

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

La víctima tuvo que ser atendida en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

