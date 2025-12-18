Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos Un incendio se registró este miércoles por la noche en una vivienda en Paraná. Intervino el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. 18 de diciembre 2025 · 08:41hs

Un incendio se registró este miércoles por la noche en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Don Segundo Sombra y Tibileti, en Paraná, lo que motivó la intervención de una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios trabajaron de manera conjunta con Bomberos Zapadores de la Policía, logrando sofocar el foco ígneo tras un rápido operativo.

Una vez extinguido el incendio, se llevaron a cabo tareas de seguridad y control en la zona, con el objetivo de evitar riesgos posteriores y resguardar a los vecinos del sector. Gracias a la labor coordinada de ambos cuerpos, se impidió la propagación del fuego y se evitaron daños mayores.