Chano habló de su pasado, su recuperación y el presente de Tan Biónica

Uno Entre Rios | Show | Chano

Santiago “Chano” Charpentier volvió a dar una entrevista luego de cuatro años de silencio mediático. Lo hizo en una charla con Migue Granados para el canal Olga

22 de diciembre 2025 · 12:30hs
Santiago “Chano” Charpentier volvió a dar una entrevista luego de cuatro años de silencio mediático. Lo hizo en una charla con Migue Granados para el canal Olga, donde repasó el regreso de Tan Biónica, habló de su presente personal y asumió responsabilidades por el pasado de la banda y de su propia historia atravesada por el consumo problemático.

“Hace cuatro años que no doy una nota”, señaló el músico al inicio de la entrevista, en la que explicó que el regreso del grupo se concretó sin recurrir a la prensa. “Hicimos el regreso de Tan Biónica y no hicimos notas”, recordó, aunque aclaró que este tipo de charlas le resultan valiosas porque entiende que “a los fans les gustan”.

Durante la conversación, Charpentier confirmó que la vuelta de Tan Biónica no fue solo un reencuentro circunstancial. “El grupo volvió y decidió hacer un disco”, afirmó, en referencia al álbum El Regreso, actualmente en proceso. Con humor, se refirió a la despedida que la banda había anunciado años atrás: “No vamos a pedir perdón por habernos despedido en la última noche mágica”.

El cantante también relató cómo se gestó el regreso del grupo y reveló que fue una decisión que tomó de manera impulsiva. Contó que primero convenció a un empresario de que la banda podía presentarse en River Plate, sin avisarle a su manager ni a su hermano Bambi Moreno Charpentier. “Le dije que tenía a la banda ok. Que estaba todo funcionando. Pero no estaba. Yo lo iba a armar”, explicó. Luego llamó uno por uno a los integrantes y todos aceptaron la propuesta.

En ese marco, destacó el rol de su hermano dentro del grupo. Si bien se reconoce como una figura central, aseguró que considera a Bambi “el líder de la banda en todo sentido”.

Chano también hizo una fuerte autocrítica al referirse a la separación de Tan Biónica y asumió su responsabilidad. Se definió como una persona “inmunda e insoportable” durante los años marcados por el consumo de sustancias. Contó que, durante una década, no compartió ni una comida familiar con su hermano, vínculo que pudo recomponer después de dejar atrás esa etapa.

“Yo tengo ese problema con las sustancias, con la comida, con las personas, con los lugares”, reflexionó. Incluso señaló que consumos que suelen minimizarse tuvieron en él consecuencias graves. “Consumía en cantidades industriales. Nunca tuve límite”, afirmó.

Consultado sobre si la lucha contra las adicciones es diaria, Charpentier aseguró que hoy esa etapa “quedó en un costado”. Dijo que no tiene inconvenientes en estar cerca de personas que consumen, aunque suele evitar esas situaciones. En ese sentido, contó un gesto que destacó de sus compañeros durante una reciente gira: “En el último estadio que estuvimos se hizo un brindis y todos brindaron con gaseosa por mí”.

En otro tramo de la entrevista, recordó su etapa como mozo y mencionó que trabajó junto a Damián Betular en un restaurante, cuando ambos eran anónimos. “Yo había llegado después de estar internado a los 24 años y en el lugar consumían todos”, relató, y aclaró que Betular no formaba parte de ese ambiente, aunque ya se destacaba por su personalidad.

La entrevista mostró a un Chano reflexivo, con un presente más estable, que volvió a los grandes escenarios con Tan Biónica —incluidos diez Movistar Arena durante el último año— y que eligió hablar después de mucho tiempo para contar, sin épica ni rodeos, cómo fue el camino hasta acá.

Chano Tan Biónica Olga Entrevista
