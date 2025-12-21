River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Este domingo, el mediocampista procedente de Palmeiras selló su vínculo con River Plate hasta diciembre de 2029.

Apenas 48 horas después de la presentación de Fausto Vera, River oficializó este domingo el arribo de Aníbal Moreno. El volante central con pasado en Palmeiras se suma al proyecto de Marcelo Gallardo para 2026, año en el que el Millonario buscará ganar la Copa Sudamericana. La operación se concretó por 7 millones de dólares a cambio de la totalidad de su ficha.

Acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, Moreno selló su vínculo con el club hasta diciembre de 2029. Siguiendo el protocolo utilizado con Vera, la institución emitió primero un comunicado oficial para anunciar el fichaje y, posteriormente, difundió las imágenes del mediocampista posando junto al mandamás y a Mariano Barnao, Gerente del Fútbol.

Anuncio de River

"Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la Institución", esboza el comunicado oficial.

Tras superar con éxito la revisión médica más temprano, el mediocampista central se incorporará este lunes a los trabajos bajo las órdenes de Gallardo para formar parte del tercer entrenamiento de la pretemporada.

Aníbal Moreno fue oficializado como refuerzo de River.

Además, la institución posteó un video en redes en el que el catamarqueño de 26 años dijo sus primeras palabras como refuerzo del Millonario. "Hola a toda la gente de River, les habla Aníbal Moreno. Estoy muy feliz de llegar a esta familia. Quiero que sepan que voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos. Abrazo grande", manifestó.

