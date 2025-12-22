Uno Entre Rios | Policiales | Colón

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre murió tras recibir un disparo en el pecho durante una pelea en Colón. Confirmaron la detención de un hombre y una mujer.

22 de diciembre 2025 · 11:15hs
Un hombre falleció este lunes por la mañana luego de recibir un disparo durante una pelea ocurrida en una vivienda de la calle Noailles, entre Mir y Durán, en la ciudad de Colón. Según informaron las autoridades, las detonaciones en el interior del domicilio derivaron en el desenlace fatal. La víctima fue identificada como José Romero, alias ‘Pichai'. Hay dos personas detenidas.

Desde la Policía se indicó que la víctima murió a causa de un impacto de bala en el pecho, ocurrido en el marco de un enfrentamiento. En el lugar trabajó personal policial y de Criminalística para preservar la escena y reunir evidencias.

En diálogo con UNO, el Subjefe de la Departamental Colón de Policía, Inspector Juan Martín Furlong, confirmó que el ataque fue desde afuera de la vivienda. La bala atravesó una puerta e hirió de muerte al hombre. También alcanzó a su hijo. Por ese hecho hay dos detenidos: un hombre y una mujer.

El funcionario policial explicó que la madrugada de este miércoles un móvil acudió al lugar tras un llamado que informaba de un conflicto. Al llegar, se encontraron con cuatro personas afuera de la vivienda de la víctima (tres hombres y una mujer). Una vez en el interior, los uniformados hallaron a un hombre con una herida de bala en el tórax. Y a su hijo con una herida en la zona inguinal.

Inmediatamente, se dio aviso a la asistencia médica, que llegó pero ya poco podían hacer: los médicos constataron el deceso del hombre. Se presume que la bala que le dio muerte es calibre .32. El dato se confirmará con una pericia, mientras se sigue buscando el arma de fuego utilizada.

Asimismo, Furlong explicó que se realizaron algunas averiguaciones en la zona y lograron establecer que hubo una discusión previa entre la víctima y los sospechosos, que terminó del peor modo. Con ese dato, la Fiscalía dispuso la detención de un hombre y una mujer bajo la sospecha de estar involucrados con el crimen.

LEER MÁS: Choque frontal en Ruta 11 dejó un muerto en el ingreso a Oro Verde

La investigación penal está a cargo de Alejandro Perroud y Noelia Batto. Por último, se confirmó que se están revisando cámaras de seguridad de la zona y entrevistando testigos para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos.

