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Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

El joven fue hallado sin vida en un establecimiento cercano a la Ruta 2. La Justicia investiga si el fatídico desenlace se produjo por el disparo accidental

11 de octubre 2026 · 10:26hs
Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Las autoridades policiales y judiciales identificaron a la víctima como Gabriel Martínez, de 22 años y domiciliado en Federación, quien perdió la vida en la noche del sábado durante una cacería en la estancia San José de los Ombúes. El establecimiento se encuentra ubicado a unos tres kilómetros de la Ruta Provincial 2, en jurisdicción del departamento Federación.

De acuerdo con el procedimiento policial iniciado alrededor de las 20 horas por la Comisaría de San Jaime de la Frontera, el joven fue hallado tendido en el suelo, sin signos vitales y con lesiones en la región del rostro. En las inmediaciones de donde se encontraba el cuerpo de Martínez se secuestró un rifle de aire comprimido modificado para percutir municiones calibre 22, elemento que quedó incorporado a la investigación.

La declaración de los acompañantes

Martínez había ingresado al predio rural junto a tres hombres de entre 42 y 43 años, también oriundos de Federación. En sus declaraciones ante los efectivos policiales, los acompañantes manifestaron que habían ingresado al establecimiento sin autorización con el propósito de cazar animales silvestres.

Según el relato brindado por los testigos, el hecho se produjo cuando el joven habría apoyado el arma sobre el suelo, momento en el que se desencadenó la detonación accidental que le provocó las heridas mortales. No obstante, la Justicia mantiene la causa en curso para corroborar pericialmente si la mecánica del hecho aconteció conforme a lo declarado por los acompañantes.

Pericias e impacto en la comunidad

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de las comisarías de San Jaime de la Frontera y Los Conquistadores, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Federación, peritos de la Policía Científica de Chajarí y el médico policial de turno, bajo las instrucciones directas del Ministerio Público Fiscal.

El lamentable suceso generó consternación entre los allegados de Martínez. Tras conocerse la noticia, personas de su entorno en Federación pusieron en marcha una colecta de fondos para cubrir los gastos del sepelio y asistir a la familia en este momento.

Joven disparo Justicia Federación
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