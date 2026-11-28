El río Paraná marcó 5,44 metros en el puerto de la capital entrerriana frente a los 5,69 metros del sábado anterior. El INA proyecta un descenso paulatino.

El río Paraná dio una tregua y bajó varios centímetros en la última semana.

El río Paraná mostró un retroceso de 25 centímetros en la última semana en el puerto de la capital entrerriana, donde este sábado alcanzó una altura de 5,44 metros, según los registros de Prefectura Naval Argentina.

La marca representa una baja respecto de los 5,69 metros registrados el sábado anterior, aunque el cauce continúa por encima del umbral de evacuación fijado en cinco metros para la capital de Entre Ríos.

La situación en Paraná

De acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA), la tendencia en Paraná podría continuar en leve descenso en el arranque del próximo mes: el organismo proyecta 5,40 metros para el 1° de diciembre y 5,35 metros para el martes 8. Sin embargo, esos valores previstos se mantienen arriba de la cota de evacuación local, lo que obliga a sostener el seguimiento operativo y sanitario sobre las zonas ribereñas.

En La Paz, al norte provincial, la lectura de este sábado se ubicó en 5,97 metros. Para esa localidad, el INA estima una baja hacia los 5,89 metros el 1° de diciembre y un leve repunte hasta los 5,94 metros el 8 de diciembre. Ambas cifras quedarían por encima del nivel de alerta (5,80 metros), pero debajo del nivel de evacuación (6,15 metros).

Qué prevé el INA

En su último reporte hidrométrico, el instituto señaló que el sector entre Corrientes y La Paz registró niveles relativamente estables, con oscilaciones y leves bajas hacia el norte entrerriano. Ese comportamiento responde al desplazamiento de la onda de crecida, las descargas de Yacyretá y condiciones húmedas sostenidas en las áreas que aportan caudal.

Para el tramo comprendido entre Goya, Reconquista y La Paz, el organismo anticipa una estabilización en franja de aguas medias altas, todavía sobre los niveles de alerta, y alertó sobre la posibilidad de que el río vuelva a acercarse a los valores de evacuación en Reconquista y La Paz en un lapso de siete a doce días.

En tanto, entre Santa Fe y Paraná se espera un descenso gradual durante los próximos siete días y una tendencia a estabilizarse entre los siete y catorce días, aunque por encima de lo habitual para esta época del año.

El INA también advirtió que el volumen de agua en tránsito, nuevos aportes desde las cuencas generadoras y las precipitaciones previstas pueden extender la duración de la creciente.

En su diagnóstico, remarcó que es probable que aumenten tanto los tiempos de traslado de la onda como los tiempos de permanencia del agua, con lluvias por encima de los valores normales al menos durante los primeros diez días de diciembre.

Situación en la costa del Paraná

El relevamiento difundido ayer por la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, detalló el impacto social y las cotas en las localidades ribereñas. En Paraná permanecían 12 personas alojadas en el centro de evacuación de Miradores de Bajada Grande, junto con 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas.

A nivel meteorológico, el informe precisó que toda la provincia figuraba bajo condición verde de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

En la La Paz alcanzó 5,97 metros, tendencia estacionaria, por encima del nivel de alerta (5,80 m). Allí hay una familia evacuada y nueve autoevacuadas.

En Hernandarias marcó 6,01 metros, tendencia estacionaria, un centímetro sobre el nivel de evacuación. No hay personas evacuadas reportadas.

En Paraná, llegó a 5,45 metros según el parte de Defensa Civil, con tendencia descendente; alerta en 4,70 metros y evacuación en cinco metros.

En Diamante alcanzó 5,75 metros, tendencia descendente, 25 centímetros por encima del nivel de evacuación. Por otra parte, en Las Cuevas hay seis familias autoevacuadas y 15 personas aisladas, según datos comunales.

En Victoria llegó a 5,38 metros, tendencia estacionaria, por encima del nivel de evacuación (4,90 m). Allí se reportan 25 personas autoevacuadas.

En Ibicuy la altura es de 1,35 metros, tendencia descendente, debajo del nivel de alerta (dos metros); sin evacuados. En Villa Paranacito, en tanto, 1,60 metros, tendencia descendente, debajo del nivel de alerta (2,30 m); sin evacuados.

Desde el Gobierno provincial indicaron que se mantiene el monitoreo continuo junto a los municipios de las zonas afectadas frente a la evolución hidrométrica y las previsiones para las próximas semanas.