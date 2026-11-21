Un joven falleció tras recibir un disparo mientras circulaba en bicicleta. La policía secuestró un revólver, interceptó un auto y detuvo a dos personas.

El auto en el que circulaba uno de los acusados fue secuestrado.

Efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron en un hecho ocurrido en la zona de Colonia Roca, departamento Concordia, donde un joven de 25 años perdió la vida a causa de las heridas provocadas por un disparo de arma de fuego. Por el homicidio ya hay dos personas detenidas.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la víctima circulaba en bicicleta cuando se encontró con un automóvil Volkswagen Gol en el que viajaban dos hombres. Al volante del rodado se desplazaba la actual pareja de la hermana del joven, individuo con el que mantenía una enemistad previa y discusiones conflictivas de manera frecuente. Durante el altercado registrado en el lugar, el conductor del automóvil habría efectuado dos disparos hacia el ciclista.

Uno de los impactos dio en el cuerpo del joven, provocándole heridas que posteriormente ocasionaron su fallecimiento.

Tras la agresión armada, el automóvil se retiró de la escena. Personal de la Comisaría Séptima inició inmediatamente un operativo de búsqueda y logró interceptar el vehículo posteriormente, procediendo a la aprehensión de uno de los sindicados.

Con la debida autorización judicial, los efectivos practicaron la requisa del rodado y procedieron al secuestro del Volkswagen Gol, un teléfono celular y un revólver marca Venturini calibre .22, el cual contenía cuatro cartuchos y dos vainas servidas en su tambor.

Posteriormente, el hombre que viajaba como acompañante en el automóvil fue localizado en Colonia Roca y, por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó formalmente aprehendido.

En el lugar del suceso prestó servicios personal de la División Policía Científica realizando las diligencias periciales correspondientes. En forma simultánea, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal recabaron información del hecho mediante testimonios y registros fílmicos, elementos que permitirán llevar a cabo la reconstrucción del caso.