Independiente se impuso 3-1 en Liniers en la definición desde los doce pasos tras el empate en el tiempo regular.

Independiente dio otro golpe en el Torneo Clausura y eliminó a Vélez en el estadio José Amalfitani en los penales para avanzar a las semifinales, donde espera por el ganador entre Instituto y River Plate. El Rojo se impuso en la definición por penales (3-1) luego del empate 1-1 en el tiempo regular.