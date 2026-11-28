Natalí García, de 39 años, dos hijos; y Agustina Cabrera, de 20 años, embarazada, perdieron la vida en el incendio en una rotiseria clandestina en Victoria.

Natalí García, de 39 años, dos hijos; y Agustina Cabrera, de 20 años, embarazada, perdieron la vida en el incendio en una rotiseria clandestina en Victoria.

Familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en una rotisería clandestina de Victoria Costa Rica Fast Food mantuvieron un encuentro clave con el fiscal Iván Guaita para interiorizarse sobre el estado de la investigación penal preparatoria. De la reunión participaron los padres de Natalí García; Gustavo Zapata, en representación de sus hijos de Agustina Cabrera, el padre de Agustina y los abogados querellantes Agustín Grecco y Nariano Navarro .

El incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Camoirano y Matheu en la que funcionaba una rotisería clandestina. En el lugar sufrieron heridas mortales Natalí García, de 39 años, madre de dos hijos; y Agustina Cabrera, de 20 años, quienb estaba embarazada al momento del siniestro.

La pericia telefónica: una traba técnica en vías de resolución

Uno de los puntos centrales del expediente radica en el contenido de los teléfonos secuestrados a los tres imputados. Debido a que la tecnología pericial disponible en Paraná resultó insuficiente para los dispositivos involucrados, los aparatos debieron ser derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, el abogado Agustín Grecco explicó a LT39 que el material extraído fue grabado en una cadena de 10 discos compactos (CDs). Sin embargo, el CD número 5 presentó una falla técnica que bloqueó el acceso a los soportes restantes (del 6 al 10). De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, este inconveniente técnico quedaría subsanado en un plazo estimado de diez días, lo que permitirá acceder a un volumen significativo de información.

La situación procesal de los tres imputados

En la actualidad, las tres personas imputadas en el expediente son Ramón Mansilla, Verónica Bernachea y Joselina Bernachea. Frente a la inquietud social sobre su situación de libertad ambulatoria, el letrado explicó que el Código Procesal Penal y el artículo 18 de la Constitución Nacional establecen que los acusados gozan del principio de inocencia mientras no exista una condena firme. Al no acreditarse riesgos procesales —tales como peligro de fuga, entorpecimiento de la causa o molestias hacia testigos y familiares—, la ley determina que transiten el proceso en libertad hasta la sentencia.

La responsabilidad de funcionarios públicos

La querella remarcó que la investigación no se agota en los titulares del comercio. Si bien el ámbito privado ya cuenta con imputaciones formales, el peritaje sobre los teléfonos móviles apunta a corroborar si existió complicidad o connivencia estatal:

“Hoy en día lo que nos queda y hemos sostenido con la querella desde el principio es la responsabilidad del empleado público. Lo que se está buscando por medio del celular es si existe alguna conexión entre los privados y los funcionarios públicos que, de forma dolosa, hayan permitido este comercio clandestino”, puntualizó Grecco.

En caso de que las pruebas extraídas no involucren a nuevos actores, la Fiscalía estima que la causa podría ser elevada a juicio antes de fin de año. No obstante, la querella advirtió que si surgen nuevos sospechosos, se deberán formular imputaciones, designar defensores y recibir declaraciones indagatorias, lo que extendería los plazos procesales al año próximo para garantizar una investigación exhaustiva.

Pedido formal para que el debate oral se desarrolle en Victoria

Habitualmente, los juicios orales de esta jurisdicción se llevan a cabo en los tribunales de Gualeguay. Sin embargo, la querella adelantó que, apenas se concrete la elevación a juicio, solicitará formalmente al tribunal de juicio que el debate se traslade y se realice en Victoria.

Entre los fundamentos del pedido, Grecco destacó el impacto económico que implicaría el traslado diario para las familias afectadas, la necesidad de recibir el testimonio de más de una veintena de testigos y la relevancia de garantizar el acceso directo a los medios de comunicación locales que han cubierto el caso desde su origen.

El testimonio de Gustavo Zapata: contención familiar y reclamo laboral

Durante la entrevista, Gustavo Zapata se refirió a la situación de sus hijos, Tian y Ciro, quienes continúan con acompañamiento profesional y avanzando en sus estudios escolares a pesar del dolor.

Al reflexionar sobre el proceso judicial, Zapata reiteró su reclamo de justicia y llamó a evitar que situaciones similares se repitan: “El pedido de justicia es más que nada para que estas cosas no vuelvan a suceder en ningún rubro de trabajo. Uno sale a trabajar por dos pesos por necesidad, y no es justo que por esa necesidad se tenga que terminar en un cementerio”, concluyó.