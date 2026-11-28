La Defensoría del Pueblo de Paraná asumió la presidencia del Foro Regional de la Región Centro. Lisandro Amavet recibió la conducción pro témpore.

Con la mirada puesta en profundizar la articulación institucional entre las tres provincias que integran la Región Centro, la Defensoría del Pueblo de Paraná asumió días atrás la presidencia pro témpore del Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro.

El traspaso formal de autoridades se llevó a cabo en la Sala Mayo de la capital entrerriana, donde referentes institucionales y políticos destacaron el papel estratégico de estos organismos como canales de cercanía y resguardo de derechos ciudadanos.

El acto de la Región Centro

A partir de esta ceremonia, la conducción del Foro quedó en manos del defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, quien ejercerá el mandato durante el período de un año en reemplazo del defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo.

Es de recordar que el espacio regional nuclea a las defensorías provinciales de Santa Fe y Córdoba junto con la Defensoría de la ciudad de Paraná, que asume la representación institucional por Entre Ríos debido a que todavía no se encuentra instrumentada la defensoría provincial creada en la reforma constitucional entrerriana de 2008.

La actividad contó con una amplia participación de autoridades de las tres jurisdicciones. Estuvieron presentes el defensor del Pueblo de Santa Fe, Arístides Lasarte; el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie; los integrantes de la Mesa Ejecutiva del Ente Región Centro, Atilio Benedetti y Claudia Giaccone; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. También participaron defensores adjuntos, titulares de organismos municipales e integrantes de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), quienes siguieron el encuentro de manera virtual.

Los ejes de la gestión

Tras asumir formalmente la titularidad del espacio por los próximos 12 meses, Lisandro Amavet trazó los lineamientos prioritarios que marcarán el trabajo coordinado entre las defensorías de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Según explicó, la agenda común aborda tanto demandas estructurales como urgencias coyunturales que atraviesan a las poblaciones de la región.

“Las tres provincias estamos trabajando en temas sensibles como el acceso a medicamentos y los servicios públicos, el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en la población, y también estamos articulando acciones para atender a los afectados por la creciente. Durante un año me tocará presidir este foro y vamos a tratar de darle contenido y articular acciones”, sostuvo Amavet al detallar los objetivos de su gestión.

Por su parte, el presidente saliente y defensor del Pueblo de Córdoba, Carlos Galoppo, puso el acento en la función esencial de estos organismos y en las ventajas del abordaje interjurisdiccional. “El principal desafío de las defensorías es la protección de los derechos y trabajar para una mayor igualdad”, afirmó, al tiempo que remarcó la importancia de “fortalecer la integración de las tres provincias, porque de manera articulada podemos cubrir una más amplia gama de necesidades y llegar a una mayor cantidad de personas”.

La integración regional

Durante el encuentro, los representantes del Ente Región Centro y del Ejecutivo municipal paranaense coincidieron en que el trabajo conjunto entre defensorías aporta densidad institucional al proceso de integración entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Desde la Mesa Ejecutiva del Ente Región Centro, Atilio Benedetti subrayó la necesidad de traducir los acuerdos políticos e institucionales en soluciones tangibles para los vecinos.

“Nuestras provincias tienen problemas comunes y la posibilidad de construir soluciones conjuntas. Ese es el valor de la integración regional: transformar el trabajo compartido en respuestas para la comunidad”, expresó.

Asimismo, valoró la jornada como “un espacio para compartir experiencias y fortalecer la mediación comunitaria como herramienta para resolver conflictos y estar más cerca de las personas”.

En sintonía con esa mirada, la representante santafesina en el Ente Región Centro, Claudia Giaccone, destacó el crecimiento y la consolidación del bloque regional. “La Región Centro tiene cada vez mayor visibilidad producto de un trabajo mancomunado en todas las mesas de trabajo, y eso profundiza la integración de las tres provincias”, señaló.

Además, remarcó: “La Región Centro está tomando un protagonismo enorme y, con la voz de nuestros gobernadores, la región se está haciendo escuchar. Hay un trabajo silencioso pero sostenido para avanzar hacia una integración genuina”.

A su turno, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, celebró que la capital entrerriana sea sede del traspaso institucional y reivindicó el vínculo colaborativo entre las gestiones ejecutivas y los órganos de control y defensa ciudadana. “En el ámbito de la Región Centro no solo hay problemas comunes, sino que hay voluntades comunes. Nunca hay que ver a ningún organismo defensor de derechos como un adversario de la función pública, sino como un aliado para el fortalecimiento de la labor del Estado”, manifestó.

Diálogo y cercanía

Como cierre de la agenda institucional, la Sala Mayo fue escenario de un conversatorio abierto a la comunidad bajo el título “Mediación comunitaria. Herramientas de diálogo y gestión de conflictos en las Defensorías del Pueblo”. El panel estuvo integrado por equipos de los Centros de Mediación de las defensorías de Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe y Paraná, que intercambiaron metodologías y experiencias territoriales.

En ese marco, el defensor del Pueblo de Santa Fe, Arístides Lasarte, puso en valor el rol preventivo y pacificador de estos dispositivos dentro de la estructura institucional. Definió la mediación comunitaria como “una de las tantas herramientas que pueden brindar las defensorías del pueblo como ámbito de solución pacífica de conflictos”.

Finalmente, la coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Irina Chausovsky, resumió el alcance social que persigue esta línea de trabajo en los barrios y comunidades: “Cuando hablamos de mediación comunitaria hablamos mucho más que de acuerdos”, concluyó, dejando en claro que el enfoque apunta a recomponer lazos sociales y promover una cultura del diálogo cotidiano.