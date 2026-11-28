Un camionero denunció que se dirigía a Rosario cuando fue interceptado por tres individuos, quienes le sustrajeron el camión. La Policía de Victoria duda del relato

En el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia por la presunta sustracción de un camión, personal policial de la Jefatura Departamental Victoria, en conjunto con efectivos de la Brigada Laguna del Pescado, logró localizar el rodado durante la tarde del viernes.

El vehículo, un camión Scania de color blanco con acoplado cerealero, fue hallado en un camino vecinal conocido como “Las Lechuzas”, a la altura del Km 130 de la Ruta Provincial N.º 11, jurisdicción de Comisaría Rincón de Nogoyá.

La denuncia había sido radicada por un hombre de 37 años oriundo de Buenos Aires, quien manifestó que, mientras se dirigía hacia la ciudad de Rosario, habría sido interceptado por tres individuos, quienes presuntamente le sustrajeron el camión y lo trasladaron en otro vehículo hasta un camino rural de la zona.

Sin embargo, a partir de las tareas investigativas desarrolladas, se reunieron distintos elementos que generan interrogantes respecto de las circunstancias denunciadas. Entre ellos, la información obtenida mediante el sistema de posicionamiento GPS del transporte, cuyo recorrido no evidenciaría ingreso a la planta urbana de Victoria y coincidiría con la zona donde posteriormente fue localizado.

Asimismo, el rodado fue encontrado con las llaves colocadas, conservando la totalidad de la carga, sin faltantes de elementos ni daños evidentes. El conductor, por su parte, mantenía consigo sus pertenencias personales y no presentaba lesiones visibles.

En paralelo, el análisis de registros de cámaras de seguridad de distintos sectores permitió avanzar en el relevamiento de las circunstancias del hecho, sin que hasta el momento se lograra corroborar la secuencia denunciada en los términos manifestados.

En virtud de los elementos reunidos, se dio intervención a la autoridad judicial competente, a los fines de evaluar las circunstancias del caso y la posible existencia de inconsistencias en la denuncia formulada. La investigación continúa con el objeto de establecer fehacientemente lo ocurrido.