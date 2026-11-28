El seleccionado masculino de Entre Ríos A ganó sus tres partidos en la Zona Campeonato y este domingo enfrentará a Córdoba en semifinales.

El rugby entrerriano vive un fin de semana de intensa actividad y con expectativas renovadas en el Seven de la República. El seleccionado masculino de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) tuvo un comienzo sobresaliente en la 42ª edición del tradicional certamen, ganó sus tres partidos de la fase de grupos y se clasificó a las semifinales de la Copa de Oro, donde este domingo buscará dar otro paso hacia la conquista del título. Entre Ríos y un gran sábado.

El equipo provincial, que juega ante su público en Paraná, mostró contundencia, solidez y capacidad para resolver encuentros de diferente características durante la primera jornada de la competencia. Con un rendimiento que alimenta la ilusión, Entre Ríos terminó invicto en el Grupo 2 de la Zona Campeonato y ahora afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Córdoba, que finalizó primero en el Grupo 3.

La semifinal se disputará este domingo desde las 16.40, en la cancha 2 de El Plumazo, en una de las instancias más esperadas del torneo. El conjunto entrerriano intentará aprovechar el respaldo de la gente y la confianza que le dejaron los resultados iniciales para meterse en la definición por la Copa de Oro.

Un camino perfecto en la fase de grupos

Entre Ríos comenzó su participación con una contundente victoria frente a Oeste, al que derrotó por 48 a 5. El equipo mostró un gran despliegue ofensivo, encontró espacios y marcó diferencias desde el comienzo, en un debut que sirvió para tomar confianza y establecer sus primeras credenciales en el certamen.

En el segundo compromiso, el seleccionado de la UER volvió a demostrar su potencial y superó a la Santafesina por 36 a 12. Con una nueva actuación convincente, consiguió su segundo triunfo y quedó bien encaminado para afrontar el cierre de la fase de grupos con la posibilidad de asegurar el primer lugar.

El último partido tuvo un desarrollo mucho más ajustado. Ante Cuyo, Entre Ríos debió exigirse hasta el final para quedarse con una victoria por 14 a 12, un resultado que le permitió completar la jornada con puntaje ideal y confirmar su clasificación a las semifinales de la Copa de Oro.

Tres partidos, tres victorias y la ilusión intacta de pelear por el campeonato.

Ahora, el desafío será ante Córdoba, un seleccionado que también mostró un buen nivel durante la fase inicial y que terminó en lo más alto de su grupo. El cruce será determinante para las aspiraciones entrerrianas, que buscarán alcanzar la final y quedar a un partido de la consagración.

Entre Ríos quiere romper la historia

El Seven de la República representa una de las competencias más tradicionales del rugby argentino y, para el seleccionado entrerriano, la posibilidad de conquistar el trofeo es una cuenta pendiente que se renueva en cada edición.

Hasta el momento, Entre Ríos disputó cuatro finales en la historia del certamen, pero en todas terminó como subcampeón. Por eso, la edición 2026 representa una nueva oportunidad para romper esa racha y alcanzar una consagración que todavía se le resiste.

La condición de anfitrión, el respaldo del público y el rendimiento mostrado durante la primera jornada son argumentos que alimentan las expectativas del equipo. Sin embargo, el camino todavía exige superar dos instancias decisivas, comenzando por una semifinal frente a un rival de jerarquía.

El seleccionado provincial sabe que deberá mantener la concentración, aprovechar sus oportunidades y sostener el nivel colectivo que mostró en los tres encuentros iniciales para continuar en carrera por el título.

Entre Ríos B también comenzó con dos triunfos

El segundo seleccionado masculino de la Unión Entrerriana de Rugby también tuvo una destacada actuación durante la jornada inicial, aunque en la Zona Ascenso.

Entre Ríos B debutó con una victoria por 19 a 7 frente a Austral y luego ratificó su buen comienzo al superar por 33 a 7 a Andina. Los dos resultados le permitieron posicionarse de buena manera en el Grupo 6 y mantener intactas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

El conjunto provincial tendrá este domingo una agenda exigente, con dos compromisos que serán determinantes para definir su continuidad en la lucha por el ascenso.

A las 9.40 se enfrentará a Formosa en las instalaciones de Paraná Rowing, mientras que por la tarde, desde las 17.20, jugará ante Chubut en la cancha auxiliar de El Plumazo.

El equipo buscará sostener la dinámica positiva, sumar nuevos triunfos y avanzar a las semifinales de la instancia de ascenso, en un torneo que también representa una oportunidad para que los jugadores sumen experiencia y demuestren su potencial.

El seleccionado femenino, por la permanencia

La jornada inicial no tuvo el mismo desenlace para el seleccionado femenino de la UER, que no pudo conseguir victorias en la fase de grupos de la Zona Campeonato.

Las entrerrianas integraron el Grupo 1 y tuvieron tres compromisos exigentes. En el debut cayeron frente a Nordeste por 36 a 0, luego perdieron ante Buenos Aires por 31 a 0 y finalmente fueron derrotadas por Cuyo por 22 a 0.

Los resultados dejaron al equipo provincial en la instancia por la permanencia, donde este domingo deberá buscar una victoria que le permita sostener su lugar en la máxima categoría del Seven de la República.

El próximo compromiso será frente a Misiones, desde las 9, en la cancha auxiliar de El Plumazo. Será una presentación determinante para las representantes entrerrianas, que intentarán revertir el panorama de la primera jornada y cerrar el certamen con un resultado positivo.