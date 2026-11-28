La instancia nacional busca reconocer proyectos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento. Se desarrolló en CABA

Concurso Emprendimiento Argentino: entrerrianos llegaron a la final. La instancia nacional busca reconocer proyectos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento. Se desarrolló en CABA

Concurso Emprendimiento Argentino: entrerrianos llegaron a la final. La instancia nacional busca reconocer proyectos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento. Se desarrolló en CABA

Pardalis Fernetería, representado por Federico Delaloye, alcanzó la instancia final del Concurso Emprendimiento Argentino, que reunió a proyectos de todo el país. Entre Ríos participó con cuatro emprendimientos destacados previamente en la etapa provincial.

Concurso Emprendimiento Argentino: entrerrianos llegaron a la final. La instancia nacional busca reconocer proyectos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento. Se desarrolló en CABA

Pardalis Fernetería, representado por Federico Delaloye, alcanzó la instancia final del Concurso Emprendimiento Argentino, que reunió a proyectos de todo el país. Entre Ríos participó con cuatro emprendimientos destacados previamente en la etapa provincial.

La instancia nacional de esta iniciativa que busca reconocer proyectos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento, tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de emprendimientos seleccionados de distintas provincias. En esta edición, Pardalis Fernetería logró alcanzar la final nacional en la categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión.

Los representantes entrerrianos

La participación de Entre Ríos comenzó con la selección de cuatro proyectos durante la instancia provincial, realizada el 27 de octubre en el Mirador TEC Lab de Paraná; y organizada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.

Los emprendimientos distinguidos fueron Ayelén Alexiana Soto (María Francisca), en la categoría Tradicional - Despegue Emprendedor; Federico Delaloye (Pardalis Fernetería), en Tradicional - Crecimiento y Expansión; César Graf (Laboratorio Litoral 3D), en Tecnológico y/o Científico - Despegue Emprendedor; y Jaime Dubner (Laboratorio Chilcas), en Tecnológico y/o Científico - Crecimiento y Expansión.

La participación de estos proyectos permitió visibilizar la diversidad de iniciativas productivas, científicas y tecnológicas que se desarrollan en Entre Ríos, así como su potencial para acceder a espacios de vinculación y crecimiento a nivel nacional.