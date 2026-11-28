“NoDis” es una funda de bloqueo de señales de telefonía móvil e internet. La iniciativa de la Cámara de Diputados reconoce el desarrollo de una docente

“NoDis” es una funda de bloqueo de señales de telefonía móvil e internet. La iniciativa de la Cámara de Diputados reconoce el desarrollo de una docente

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de Interés Legislativo el dispositivo tecnológico “NoDis”, desarrollado en Paraná por la psicopedagoga y docente Ornella Varisco. La propuesta surgió por iniciativa del diputado provincial Juan Manuel Rossi y busca reconocer una herramienta que procura dar respuesta a una problemática cada vez más presente en las instituciones educativas: las distracciones que genera el uso de teléfonos celulares durante las clases .

En entrevista con Radio Diputados, Varisco explicó que la idea nació de su propia experiencia frente al aula. “Tenía que estar constantemente pidiéndoles a los chicos que dejaran el celular. Era muy difícil dar clases o tenía que interrumpir a cada rato”, manifestó. A partir de esa situación comenzó a buscar una alternativa concreta que permitiera recuperar la atención de los estudiantes. El nombre NoDis corresponde a la expresión “no distracción” y sintetiza el propósito pedagógico del desarrollo.

La educadora expresó que el dispositivo consiste en fundas especiales para teléfonos celulares que bloquean las señales de telefonía móvil e internet durante el tiempo de clase. Su implementación comenzó a principios de este año mediante pruebas piloto en instituciones educativas privadas de Paraná. Según planteó su creadora, la experiencia inicial contempló un período de 90 días para evaluar el funcionamiento de las fundas, ajustar su utilización y observar el impacto en la dinámica escolar.

Varisco señaló que la incorporación de NoDis se realiza a partir de acuerdos entre directivos, docentes, estudiantes y familias. En ese sentido, explicó que, ante la ausencia de una regulación específica sobre el uso de celulares en las escuelas entrerrianas, la propuesta se enmarca en los acuerdos escolares de convivencia. También destacó que la recepción de los estudiantes fue favorable y que, en algunas instituciones, que todavía no contaban con las fundas manifestaron interés en incorporarlas.

La docente indicó que al finalizar el ciclo lectivo se analizarán los resultados de la experiencia, con especial atención a los niveles de concentración, la atención en clase y el rendimiento académico. Hasta el momento, las devoluciones de docentes, familias y estudiantes fueron positivas.