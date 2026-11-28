Dos autos chocaron en una esquina de Diamante. Uno de los conductores huyó del lugar y fue localizado por la Policía

Dos autos chocaron en una esquina de Diamante. Uno de los conductores huyó del lugar y fue localizado por la Policía

En la madrugada de este sábado se produjo un siniestro vial entre dos automóviles en una esquina cèntrica de Diamante. Uno de los conductores escapó del lugar y fue localizdo minutos después por la Policía.

Personal policial del Comando Radioeléctrico se encontraba desarrollando los operativos preventivos, cuando fueron anoticiados de un siniestro vial en la intersección de calles 25 de Mayo y Eva Perón.

Una vez en el lugar observan un automóvil Ford Fiesta dañado, cuyo conductor de 20 años presentaba traumatismos leves, dando cuenta que el otro rodado participante se había dado a la fuga. Inmediatamente se advirtió a las patrullas del sector siendo localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar, el vehículo que también presentaba daños materiales, un Citroën C3 conducido por un hombre de 45 años de edad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las actuaciones correspondientes, con la identificación de cada uno de los conductores, y realizaron las pericias para determinar las circunstancias de la colisión, que serán incorporados al proceso legal iniciado.