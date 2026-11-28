Reparten módulos alimentarios, colchones, mantas, indumentaria, elementos de limpieza y pastillas potabilizadoras de agua a damnificados de Las Cuevas y Victoria

Reparten módulos alimentarios, colchones, mantas, indumentaria, elementos de limpieza y pastillas potabilizadoras de agua a damnificados de Las Cuevas y Victoria

Reparten módulos alimentarios, colchones, mantas, indumentaria, elementos de limpieza y pastillas potabilizadoras de agua a damnificados de Las Cuevas y Victoria

Reparten módulos alimentarios, colchones, mantas, indumentaria, elementos de limpieza y pastillas potabilizadoras de agua a damnificados de Las Cuevas y Victoria

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, coordina la distribución de recursos para asistir a las familias afectadas por las inundaciones de río y arroyos, en el marco del fenómeno de El Niño.

Ante los escenarios asociados al fenómeno de El Niño, el gobierno provincial sostiene un esquema de asistencia territorial para atender las consecuencias de la creciente de ríos y arroyos en distintas localidades entrerrianas. En este contexto, el Ministerio, en articulación con la Dirección Provincial de Defensa Civil, trabaja junto a los gobiernos locales para fortalecer las estrategias que cada comunidad lleva adelante frente al avance del agua.

En Victoria, se coordinó la entrega de módulos alimentarios, colchones, mantas, indumentaria, elementos de limpieza y pastillas potabilizadoras de agua, destinados a las familias alcanzadas por la creciente. Asimismo, se dispuso asistencia para la comunidad de Las Cuevas, mediante la provisión de módulos alimentarios, colchones, frazadas y materiales de protección para atender las necesidades inmediatas de los hogares.

La intervención provincial se organiza a partir de las necesidades relevadas en cada territorio, la articulación con los equipos de Defensa Civil, y las decisiones adoptadas por municipios, comunas y juntas de gobierno.