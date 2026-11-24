Un joven de 18 años fue apuñalado durante una riña en Chajarí y debió ser hospitalizado con una herida grave. Hay un detenido.

Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio.

Un joven de 18 años fue apuñalado durante una riña en Chajarí y debió ser trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia por la gravedad de las heridas. Por el ataque, ocurrido durante la madrugada del sábado en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Salta, detuvieron a un adolescente de 17 años.

Según informó Chajarí al Día, el herido ingresó inicialmente al hospital Santa Rosa de Chajarí. A partir de su atención se dio aviso a la Policía. Tras ser estabilizado, fue derivado al Masvernat, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Los testimonios y las tareas investigativas permitieron identificar al presunto agresor. Durante la tarde de ese mismo sábado, la Policía detuvo al adolescente en una vivienda del barrio Chaco de Chajarí.

El delito imputado

El ataque se investiga en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa. No se informaron detalles sobre las circunstancias que originaron la riña.

De acuerdo con el último parte médico, el joven herido permanece en sala y se encuentra hemodinámicamente estable. Fue sometido a una laparotomía exploradora, una cirugía para revisar el interior del abdomen, además de un lavado de la cavidad abdominal y el cierre de la herida.